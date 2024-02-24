T1聯盟／獵鷹8連敗 教頭柯納：需再適應裁判尺度

台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天以89比96敗給台北台新戰神，苦吞近期8連敗，總教練柯納（Raoul Korner）指出，還需要再適應裁判尺度。

上季勇奪T1聯盟亞軍的獵鷹，在休賽季積極補強，沒想到戰績卻不如預期，讓原總教練劉孟竹決定在1月初請辭，並由首席助理教練林育正暫代總教練，最後在農曆春節前，確定讓奧地利籍的柯納接掌兵符，同時是隊史首名外籍教頭，期盼為球隊帶來新的元素。

迎接農曆春節後首戰，獵鷹今天作客戰神，一度取得10分領先，可惜在終場前1分鐘，被陳文宏投進關鍵的3分球，導致追分未果，最後以89比96落敗，不僅苦吞近期8連敗，進入2024年尚未嚐到勝績。

獵鷹總教練柯納接受媒體採訪時表示，球隊展現不錯的競爭性，不過首節在防守端出狀況，下半場又在進攻端當機，成為落敗的主因，「這場比賽輸了很沮喪，相信現在是新的開始，我們還有很多地方需要進步，從每場比賽中吸取經驗，慢慢地變得更好。」

此役戰神獲得41次罰球機會，而獵鷹僅有24次，讓柯納直言，從來沒有看過這樣的情況，「我們想在防守端保持侵略性，卻一直被吹犯規，真的很難保持，必須再適應裁判尺度，尤其下週還會對上戰神。」

獵鷹後衛谷毛唯嘉透露，柯納在戰術、防守主軸仍保留之前總教練的東西，僅稍微調整一些細節，「這幾週訓練有愈來愈好，需要時間磨合。」首次在T1聯盟亮相的洋將鷹吉（Egidijus Mockevičius）攻下20分、13籃板，「第1場比賽很多樂趣，我很喜歡這個氛圍。」

戰神總教練許皓程則提到，上週輸給高雄全家海神後，球隊氣氛並沒有因此下降，也沒有失去對教練的信任，「包含這週練球要求球員，以他們為榮。」