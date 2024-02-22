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HBL／決賽3月引爆小巨蛋 應援神曲挺熱血

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
HBL球員演繹Nike HBL核心精神。圖／Nike提供
HBL球員演繹Nike HBL核心精神。圖／Nike提供

112年HBL甲級決賽3月16日、17日在台北小巨蛋登場，高中體育總會宣布24日在全國7-ELEVEN門市ibon機台與ibon網站開始索票，HBL長期合作夥伴Nike今天也曝光新學年HBL主視覺，請來各校球員演繹自家隊伍的應援服務，同步曝光HBL應援單曲「挺聲而出」，準備和所有球迷一起見證最後2天的決賽盛事。

Nike自1997年成為HBL合作夥伴，今年請球員詮釋Nike HBL核心精神「敢衝」、「無限可能」、「放肆投入」，期望藉此再次點燃大眾對HBL的熱情與共鳴，以運動的力量喚醒球迷們熱愛籃球的初心，定義屬於自己的場上場下風格與籃球故事。

HBL球員演繹Nike HBL核心精神。圖／Nike提供
HBL球員演繹Nike HBL核心精神。圖／Nike提供

為展現籃球與音樂密不可分的文化羈絆，Nike邀請王牌製作人W. LIN與新銳饒舌歌手 潮州土狗，聯手打造的HBL應援單曲「挺聲而出」，以富有感染力的節奏旋律，展現熱血年輕的激昂態度與Nike HBL核心精神，不僅唱出對籃球義無反顧的熱愛與球迷一路相挺的堅定應援，更激勵所有人敢於面對生活中或球場上的所有挑戰，即日起已在串流平台上架。

為讓球迷身歷其境感受HBL熱血魅力 Nike以充滿張力的一生只有一次年度視覺，Nike從3月1日起在台北西門町籃球體驗店打造「HBL應援專區」，除提供每年必備的Nike HBL應援服飾以及客製化服務外，店內更設置有籃球應援體驗專區與留言集氣牆，另外在官方帳號將推出「HBL應援製造機」活動，創新運用Auto-Tune人聲混合器匯集粉絲的應援聲音，邀請全台粉絲一起共創、共唱，展現對支持球隊的熱愛。

今年「一生只有一次」主視覺。圖／Nike提供
今年「一生只有一次」主視覺。圖／Nike提供

HBL球員演繹Nike HBL核心精神。圖／Nike提供
HBL球員演繹Nike HBL核心精神。圖／Nike提供

HBL 籃球

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