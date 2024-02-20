亞洲盃籃賽／資格賽後天開打 中華男籃全本土出擊

2025亞洲盃男籃資格賽本周登場，中華隊周四晚間首戰將在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，賽前雖爆發隊長劉錚發文風暴、票價太貴爭議，全隊仍希望久違的主場出賽打出好內容，以「純本土」陣容力抗強敵。

亞洲盃資格賽共24隊分到6組，預賽分三階段，分組前2直接晉級，分組第3參加外卡賽，共6隊再爭取前4名會內賽資格；中華隊和香港、菲律賓及紐西蘭同處B組，第一階段周四主場打完紐西蘭，周日客場交手菲律賓，第二階段11月登場、第三階段明年2月進行。

中華隊昨舉行成軍記者會，去年9月底合約到期的「新台灣人」阿提諾確定第一階段不會出賽，中華籃球協會表示和阿提諾續約事宜是「有條件繼續努力」，協會同時也有詢問首位歸化的戴維斯，不放棄任何機會。

籃協原擬24人名單，匯集CBA旅外球員、國內3個籃球聯盟好手及大專UBA新秀，接續再選出15人集訓，但阿提諾續約沒談妥、「黑豹」阿巴西踝傷告假，最多就是13人訓練，周末再遇T1聯盟和PLG賽程，導致有訓練人數不到一半的狀況，讓國手資歷最深的劉錚上周忍不住發文抒發心情。

昨天成當然焦點的劉錚強調，包括訓練人數、保險等問題都行之有年，自己只是把實話說出來，畢竟集訓時間已很短，人手又不齊，沒能好好熟悉隊友，讓他有滿腔熱血被澆熄的無力感，現在只能在有限時間中和隊友磨合，上場盡力表現。