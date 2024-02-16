籃球／劉錚曝中華隊困境 謝淑薇留言補刀：你們竟然還有保險

2025年亞洲盃男籃資格賽將在下周展開，中華男籃隊長劉錚再度披上國家隊戰袍，不過他昨天發文感慨，這次集訓只有6、7人，並曝光多項前置作業準備不足的現況，包含球員保險問題，沒想到網球一姊謝淑薇在留言區回應，吸引許多網友朝聖。

劉錚近年征戰中國大陸CBA，仍願意參加各項國際賽事，本次他再度參賽，並擔任中華男籃隊長。2月22日中華隊要在台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊，籃協日前公布15人集訓名單，大年初五正式開訓，卻只有6、7人到場。

劉錚昨天發文提到，「印象中以前的中華隊，是帶著很多人的期許出去比賽，輸了技不如人，回來再多練，但現在是連前面準備都不足，更別提大家都關心的保險問題。」貼文一出，引發眾多球迷不捨，「辛苦了！ 終於有人跳出來說話了！」、「真替體育選手感到心痛」、「你不要再回來打這種比賽浪費時間了」。

其中留言區最大的亮點，是女網「百搭天后」謝淑薇也加入，用一句話表達運動員的無奈：「什麼！你們竟然還有保險！！！」，而這則留言也吸引2000多名網友按讚。

謝淑薇在劉錚貼文下留言。 截圖自FB

籃協今天稍早發聲明回應表示，未來協會會加強跟球員溝通集訓時程。失能險方面，在體育署的全面支持下，所有比賽協會均有為球員投保失能險，惟礙於目前保險公司規定，投保上限無法滿足球員需求，本會也不斷積極與保險公司尋求解決方案。