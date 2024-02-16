NCAA／「女柯瑞」克拉克成歷史得分王 狂飆生涯新高49分

愛荷華大學「女柯瑞」克拉克（Caitlin Clark）今天正式打破紀錄，成為NCAA女子歷史得分王。她還在紀錄夜狂砍生涯新高的49分，傳出13次助攻，幫助球隊以106：89擊敗第4種子的密西根大學，讓全美球迷陷入瘋狂。

克拉克只要攻下8分，就能打破傳奇球星普蘭（Kelsey Plum）的紀錄，沒想到她只花2分多鐘，就以招牌超大號三分球完成，比賽也因此暫停，讓她和隊友們在場上開心慶祝。她中場受訪時坦言沒想到比賽會暫停，她說，「我很幸運能做到這點，我有非常好的隊友和教練，以及支持我的體系。」

HISTORY ‼️ Caitlin Clark is the new NCAA Women’s Basketball’s All-Time Leading Scorer. 🐐#CaitlinCoverage x @statefarm



💻: PeacockI pic.twitter.com/c2Kdej2gIR — Big Ten Network (@BigTenNetwork) 2024年2月16日

克拉克破紀錄後沒停下腳步，持續飆分帶隊取得勝利，她全場投進9顆三分球平生涯新高，上場37分鐘得到49分則創下生涯新高。她賽後表示，「很感激能被人們包圍，在一個如此支持女子籃球的城市，被最好的朋友和人們包圍，她們想看見我變好，並每天推動我。」

克拉克本季場均能拿到32.7分，她瘋狂的表現也成為全美體壇關注焦點，NFL酋長隊巨星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）在超級盃賽前就公開讚美她，NBA勇士隊神射手柯瑞（Stephen Curry）也曾稱讚過她的投籃動作和保持冷靜的能力。