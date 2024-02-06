籃球／亞洲盃資格賽 劉錚領銜 中華男籃開訓

中華隊農曆年後將迎接2025年亞洲盃男籃資格賽第一階段，昨天在總教練桑茂森領軍下開訓，15名球員名單由旅外好手劉錚領銜，後衛群包括唯一非職業球員游艾喆和T1聯盟去年選秀會「榜眼」高錦瑋都是成人國手初體驗，展現新生代接班態勢。

桑茂森去年領軍打下杭州亞運第4名，今年亞洲盃續掌兵符，教練團另將加入義大利籍教練圖西擔任技術顧問，為22日主場台北和平籃球館迎戰紐西蘭隊、25日馬尼拉碰菲律賓隊準備。

中華籃球協會先選出24人大名單，再取15人展開集訓，名單包括游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、阿巴西、謝亞軒、張家禾、劉錚、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正、謝宗融和歸化球員阿提諾；昨有9人亮相，剛結束CBA賽季的劉錚預計本周報到，全員到齊要等農曆年後14日開訓。

桑茂森表示，球員名單最主要考量球員意願和身體健康，因此出現一些「遺珠」；籃協副祕書長張承中解釋，T1聯盟本土球星胡瓏貿在24人名單，但不在15人名單中，主要因海神隊提出球員保險中的失能險內容和籃協沒達成共識，但後續階段仍會繼續努力，盼「龍貓」能再披上中華隊戰袍。

阿提諾和籃協仍在談續約事宜，能否出戰亞洲盃資格賽未知，桑茂森不諱言內線仍需阿提諾的高度，助隊朝每個階段出線的目標邁進。

亞洲盃資格賽共24隊分6組，中華隊和香港、菲律賓及紐西蘭分到B組，分組前2直接晉級亞洲盃會內賽，分組第3名參加外卡賽，爭取另外4張會內賽門票。