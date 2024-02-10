UBA／龍弘元培養新秀 「多了一群女兒」

姓「龍」的體育選手十分少見，去年從Ｔ１聯盟台南台鋼獵鷹隊風光退休的龍弘元就是籃球圈難得代表，一九八八年出生的他生肖正巧屬龍，龍年對他來說特別有意義，他笑說：「我會特別講，今年就是我的年。」投入基層籃球教育的他也盼「本命年」持續深耕地方，培養出更多籃球幼苗。

一九三公分的龍弘元效力過ＳＢＬ台啤和台銀隊，獵鷹二○二一年成立，身為台南在地人的他退役後復出，更接下隊長任務；去年四月「大元」正式退休，現在身分除了是土庫國小女籃隊教練，去年中也加入重返ＵＢＡ公開男一級的虎尾科大籃球隊，擔任中鋒教練。

一一二學年ＵＢＡ農曆年前打完所有預賽，八強隊伍全部產生，虎尾也順利晉級二月廿七日在台北體育館點燃戰火的公開男一級八強賽，龍弘元在「本命年」，「希望虎科前進四強，再挑戰冠軍。」

台灣職籃近年蓬勃發展，剛從職籃退役的龍弘元成不少虎科球員請益的對象，「虎科幾個小個子的未來性都不錯，細膩度、外線要再加強，也要增加大場面的經驗。」

從國小帶到大專，龍弘元笑說要注意的面向完全不同，且國小是帶女籃，他形容自己就像多了一群女兒，照顧這群女孩要從基本動作開始好好打底；龍年又要迎接一批新生，他設下縣內前二的目標，期待本命年「龍騰虎躍」。