UBA／兩隻龍寶寶 守護政大男籃王朝

李允傑 球隊全勤生

莫巴耶 最強外籍生

尋求ＵＢＡ（大專籃球聯賽）公開男一級四連霸的政治大學「雄鷹」男籃，剛結束的一一二學年預賽以龍頭身分進入八強，年後開打的八強賽將力拚四強專屬的台北小巨蛋門票，球隊陣中兩位要角剛好是「龍寶寶」，就讀研究所的射手李允傑、有「最強外籍生」之稱的莫巴耶龍年希望也有志一同，要幫政大推進連霸王朝。

碩二的李允傑是一一二學年政大唯一的研究所球員，也是球隊一○七學年重返公開一級的「全勤生」；二○○○年十月出生的他笑說自己很迷信，迎接本命年「安太歲」不可少，希望最後一年學生運動員能健健康康、打出不錯表現，為今年要投入的職業聯賽選秀會增添曝光度。

塞內加爾籍的莫巴耶雖才大二，但只比李允傑小三個月，若以生肖來看同樣屬「龍寶寶」成員；來台近兩年的他對生肖並不認識，知道以動物為代表後還說：「但我要當獅子。」隊友一旁七嘴八舌告訴他，生肖沒有獅子，且龍是十二生肖中最強的代表，才讓他欣喜接受。

一一二學年預賽在農曆年前落幕，八強賽二月廿七日開戰，政大教練陳子威已經計畫好讓子弟兵放假三天，初三開始訓練，「開工」後的發紅包、玩投籃遊戲都已是固定行程，讓球員一起感受年味。

去年已經感受過農曆年的莫巴耶，對華人的特殊節日已有基本認識，還可以用中文說出「紅包」，他笑說：「去年有去Stanley（政大男籃執行總監孫秉宏）家吃大餐，很棒，很好玩。」

早從一○七學年加入政大的外籍生聶歐瑪就是到孫秉宏家過年，一路維持到現在，成為另類的雄鷹外籍生過年傳統。