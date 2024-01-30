UBA／林韋愷領軍 師大奪關鍵第7勝

台師大上學年由林信寬領軍勇闖UBA公開男一級4強，他投入職籃選秀後，大三的林韋愷接下重任，昨關鍵戰打滿全場、投進致勝球在內24分，助隊在決勝節6分落後下逆轉，以57：54險勝輔仁大學，搶下關鍵第7勝，幾乎也搶下8強門票。

187公分的林韋愷上學年場均7.4分，今年躍上18.9分，面對義守大學飆單場44分。他說：「去年是輔助角色，看信寬表現，今年他和（許）敬恩都去職業，秉哥（教練李秉鴻）給我很多信心。」

從松山高中到大學前兩年，林韋愷定位多是「3D」球員，以外線和防守為主，兩位學長離隊後，他獲得大量持球機會，賽季前還特別找個人訓練師加強運球技巧，未來目標投入職籃的他笑說：「想進步啊，花額外時間去做，滿有成效。」

UBA公開男一級共16隊，預賽單循環後取前8名晉級，原僅6勝的台師大想晉級非勝不可，林韋愷坦言壓力很大，「說不緊張是騙人的，不想當被斷8強紀錄的那屆。」最終台師大隊擊敗有2名外籍生的輔大，教頭李秉鴻說，之前輸掉許多拉鋸戰都是「繳學費」，經驗都成這場關鍵戰養分，球員現在面對落後也能沉住氣，甚至比自己更淡定。

公開男一級預賽今天最後一天賽程，下月27日8強賽在台北體育館登場。