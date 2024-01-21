T1聯盟／助雲豹登頂龍頭 卡森斯透露關鍵：賽前有好好休息

前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今天再度繳出「雙10」25分、17籃板，幫助台啤永豐雲豹登上台灣職籃T1聯盟龍頭。他透露，關鍵在賽前有好好休息。

昨役首度穿上雲豹戰袍征戰T1聯盟，卡森斯上半場僅得2分，最後攻下13分、10籃板。他自評，還有時差及體能調節等問題，尤其18日抵達台灣後，除了馬上投入球隊訓練外，還參與拍攝形象照、加盟記者會等行程。不過，卡森斯強調，不會找任何藉口，也自認可以表現更好。

今天面對衛冕軍新北中信特攻，卡森斯在首節即火力全開，飆進3顆三分球的情況下，攻下14分、7籃板，僅花1節時間就超越昨天整場得分，最後留下25分、17籃板、4助攻、4抄截、2阻攻的全能數據，不僅率隊以105比85勇奪6連勝，更幫助雲豹登頂T1聯盟龍頭寶座。

「上半場我們很多地方犯錯，很開心在下半場立刻修正，加上防守強度上來，製造很多轉換快攻，這是一場團隊的勝利。」卡森斯說道。對於今天表現再升級，他認為時差並非幾天能恢復，但有感覺愈來愈好，尤其到球場前好好休息，睡了2個小時，有非常大幫助，搭配冰敷讓身體不要這麼疲勞。

卡森斯補充，隨著身體逐漸恢復，場上表現自然會展現出來，「重點是繼續幫助球隊連勝。」自認非常喜歡吃美食，卡森斯透露，一定會去體驗台灣的夜市，不過只簽1個月合約的他，對未來沒有給出保證，「不排除再續約，但這些不是我可以掌握的，所以這段時間先全力幫助球隊贏球。」