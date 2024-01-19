SBL／裕隆還在磨合 新賽季首戰不敵台銀

超級籃球聯賽（SBL）歷經假球、簽賭案，新賽季今天開打，戰力衝擊最大的裕隆納智捷首戰以76比92敗給台灣銀行，教頭李啟億說，團隊默契還沒有很好，將透過比賽持續磨合。

去年超級籃球聯賽（SBL）爆發假球與涉賭風波，老牌勁旅裕隆首當其衝，日前除了在自由市場補強外，也透過與台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹交流合作，加入吳岱豪、藍少甫、吳彥侖以及高承恩4名新球員，補強球隊戰力。

第21屆超級籃球聯賽（SBL）及第19屆女子超級籃球聯賽（WSBL）今天在板橋體育館揭開序幕，裕隆首戰迎戰台銀，除了裕隆戰力整合情況外，台銀代理總教練程恩傑帶兵首役也備受矚目。

從前3節拉鋸，台銀在末節後段拉開比分，最終以16分差勝出，程恩傑接受中央社訪問時表示，關鍵在改變防守策略，並守住裕隆外線。

台銀今天以陳侑昫與洋將瑪哈尼（Max Mahoney）表現最佳，各得20分。談到執教首戰，程恩傑坦言很緊張，「坐在場邊，跟實際站上去感覺不一樣」，他也將這1勝歸功於球員和教練團。

裕隆首戰出師不利，教頭李啟億表示，在加入獵鷹4名球員後，團隊一起訓練才2週，默契上還沒有別隊好，預計透過前面階段賽事持續磨合，而他也勉勵球員，「儘管第1場比賽輸球，但要知道輸球原因，並持續修正。」

高承恩去年夏天離開台灣職籃P. LEAGUE+新北國王後，本季加盟台南台鋼獵鷹，後來因交流合作，來到裕隆，此役外線6投4中，攻下陣中本土球員最高16分，他表示：「不管在哪裡打球，就一直保持好自己的狀態，教練給我很多機會，我要好好把握，上場就盡全力。」

另一場SBL賽事，彰化柏力力與台灣啤酒激戰至延長賽才分出勝負，柏力力以97比89收下勝利。

WSBL部分，台元紡織首戰以75比63戰勝衛冕軍國泰人壽，而中華電信則以60比57力退台灣電力。