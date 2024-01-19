SBL／裕隆還在磨合 新賽季首戰不敵台銀

中央社／ 台北19日電
第21屆超級籃球聯賽（SBL）新賽季19日開打，裕隆納智捷首戰以76比92敗給台灣銀行，球員高承恩披上裕隆戰袍首秀攻下16分。圖／籃球協會提供
第21屆超級籃球聯賽（SBL）新賽季19日開打，裕隆納智捷首戰以76比92敗給台灣銀行，球員高承恩披上裕隆戰袍首秀攻下16分。圖／籃球協會提供

超級籃球聯賽（SBL）歷經假球、簽賭案，新賽季今天開打，戰力衝擊最大的裕隆納智捷首戰以76比92敗給台灣銀行，教頭李啟億說，團隊默契還沒有很好，將透過比賽持續磨合。

去年超級籃球聯賽（SBL）爆發假球與涉賭風波，老牌勁旅裕隆首當其衝，日前除了在自由市場補強外，也透過與台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹交流合作，加入吳岱豪、藍少甫、吳彥侖以及高承恩4名新球員，補強球隊戰力。

第21屆超級籃球聯賽（SBL）及第19屆女子超級籃球聯賽（WSBL）今天在板橋體育館揭開序幕，裕隆首戰迎戰台銀，除了裕隆戰力整合情況外，台銀代理總教練程恩傑帶兵首役也備受矚目。

從前3節拉鋸，台銀在末節後段拉開比分，最終以16分差勝出，程恩傑接受中央社訪問時表示，關鍵在改變防守策略，並守住裕隆外線。

台銀今天以陳侑昫與洋將瑪哈尼（Max Mahoney）表現最佳，各得20分。談到執教首戰，程恩傑坦言很緊張，「坐在場邊，跟實際站上去感覺不一樣」，他也將這1勝歸功於球員和教練團。

裕隆首戰出師不利，教頭李啟億表示，在加入獵鷹4名球員後，團隊一起訓練才2週，默契上還沒有別隊好，預計透過前面階段賽事持續磨合，而他也勉勵球員，「儘管第1場比賽輸球，但要知道輸球原因，並持續修正。」

高承恩去年夏天離開台灣職籃P. LEAGUE+新北國王後，本季加盟台南台鋼獵鷹，後來因交流合作，來到裕隆，此役外線6投4中，攻下陣中本土球員最高16分，他表示：「不管在哪裡打球，就一直保持好自己的狀態，教練給我很多機會，我要好好把握，上場就盡全力。」

另一場SBL賽事，彰化柏力力與台灣啤酒激戰至延長賽才分出勝負，柏力力以97比89收下勝利。

WSBL部分，台元紡織首戰以75比63戰勝衛冕軍國泰人壽，而中華電信則以60比57力退台灣電力。

籃球 李啟億 新北國王 T1聯盟 吳岱豪 SBL 台南台鋼獵鷹

延伸閱讀

SBL／吳岱豪轉戰裕隆 李啟億盼扮演傳承角色

SBL／新賽季19日開打 裕隆風波後補強、女籃迎洋將世代

T1聯盟／與獵鷹簽訂交流合作 吳岱豪等4人轉戰裕隆打SBL

裕隆公司重訊說明 將清算解散裕隆大陸投資有限公司

相關新聞

T1聯盟／找卡森斯不是為知名度 雲豹想喚醒球迷熱血

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊連兩季迎接大咖球星加盟，今天歡迎「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的加入，...

T1聯盟／期待重返NBA？卡森斯答：No

接受台啤永豐雲豹隊邀請，前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）決定來台參與T1職籃賽事，對於未來...

T1聯盟／卡森斯來台魔獸是推手 自曝是吃貨還想學武術

台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹隊今天舉辦記者會，歡迎NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的加盟，卡...

T1聯盟／卡森斯無懼時差首度投入雲豹訓練 期待正式上場

台啤永豐雲豹職業籃球隊新加盟的前NBA全明星球員卡森斯(DeMarcus Cousins)昨(18日)晚間抵台後，無懼時差，今日(19日)就立刻參與球隊訓練，為即將到來的主場賽事進行準備，他說：「很開

T1聯盟／卡森斯加盟採月簽 雲豹：他有高度興趣續留

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins，前譯柯森斯）今天正式加盟台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹，執行...

PLG／兩聯盟交流！攻城獅辦「大獅風雲賽」對抗T1雲豹

新竹御頂攻城獅球團今日宣布將於30日(二)19:00舉辦「大獅風雲賽」，由攻城獅在主場迎戰T1聯盟台啤永豐雲豹。攻城獅球團把握難得機會進行季中交流賽，期盼球員透過高水平競技提升賽事經驗與實力，也希望能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。