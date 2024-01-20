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T1聯盟／追隨魔獸 卡森斯加盟雲豹今首戰

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園報導
NBA前球星卡森斯昨晚出席加盟記者會時表示很開心很棒，未來希望幫助球隊贏球。記者葉信菉／攝影
NBA前球星卡森斯昨晚出席加盟記者會時表示很開心很棒，未來希望幫助球隊贏球。記者葉信菉／攝影

職籃T1聯盟台啤永豐雲豹連兩季迎接大咖球星加盟，NBA球星「表弟」卡森斯昨天正式穿上戰袍，在加盟記者會前先參加團隊訓練調整時差，準備好今天在桃園巨蛋登場獻技，自信說道：「在月球、火星都能主宰。」

雲豹連兩年找來NBA大咖球星，外界好奇是否成為傳統？執行長張建偉表示，不是為了戰力或是知名度，而是感受到去年台灣籃壇遇到不少波折、氣氛低迷，「想重新讓球迷認識籃球的熱血。」

卡森斯則表示，自己決定來台灣，上季效力雲豹的「魔獸」霍華德是重要推手，「他分享了在台灣的美好經驗，說了很多雲豹的好話，說服我來台灣。」卡森斯自曝是吃貨，期待嘗試台灣美食，還對學習武術很有興趣。

前晚抵台，卡森斯昨天馬上投入訓練，他透露自己目標只有一個，就是打出好的比賽，「我不想只是上場一直得分，這不是我的風格。」他期待分享經驗、帶領團隊提升，也點出雲豹有高籃球智商的球員及不少射手，「我們有贏球的機會。」

亞洲球風與NBA不同，但卡森斯不擔心適應問題，「終究還是籃球，我能夠成為一位好球員，是因為背後付出很多努力，無論在月球、火星，我都能夠主宰，因為我是卡森斯。」

雲豹與卡森斯簽下的是單月合約，1月20、21、27及28日4場主場賽事限定之外，雲豹加碼透露，1月30日與PLG攻城獅的跨聯盟「大獅風雲賽」，卡森斯也將參與盛會。

籃球 卡森斯 雲豹 NBA

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