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PLG／攻城獅啦啦隊斐棋跳呱呱舞「波濤胸湧」 網：看就暈了

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊「短髮女神」斐棋。 截圖自斐棋IG
啦啦隊「短髮女神」斐棋。 截圖自斐棋IG

啦啦隊「短髮女神」斐棋擁有甜美臉蛋、招牌短髮，加上活潑外向的個性，獲不少粉絲支持，她日前在個人IG上傳一部跳洗腦神曲呱呱舞〈WOP〉的短片，火辣身材若隱若現，引發網友讚嘆。

斐棋目前是職棒統一獅隊及PLG職籃攻城獅啦啦隊人氣成員，她曾在「全明星運動會」擔任經理一職，得到更多粉絲關注，她也經常在IG分享私下一面，目前累積12萬粉絲追蹤。

她近日上傳辣跳呱呱舞〈WOP〉的片段，當天她身穿水藍色低胸小背心，外批白色罩衫，下身則是搭配牛仔褲。斐棋不只跟著音樂邊走邊跳，還不時對著鏡頭眨眼和燦笑，甚至一度跳得太起勁，罩衫滑落到手臂，讓香肩及胸上大片肌膚一覽無遺，背心內的好身材更是藏不住，讓粉絲們賞心悅目。

影片曝光後，吸引破萬網友按讚，紛紛留言表示，「這影片怎麼播不完」、「就這樣看了兩小時」、「斐琪好俏皮喔」、「超甜美可愛迷人」、「斐棋超可愛 看完頭暈是正常的嗎？」。

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