SBL／棄台積電百萬年薪零收入 東方譯慷圓夢加入裕隆

從捨棄台積電百萬年薪到加入職籃，東方譯慷今夏離開新北中信特攻，近5個月無收入，差點申請失業補助，如今披上與父親淵源極深的裕隆男籃戰袍完成兒時夢想，今天直呼有意義。

26歲的後衛東方譯慷，為籃球名將東方介德之子，自籃球名校金華國中畢業後，赴美就讀高中，因未能取得NCAA一級獎學金，而選擇就讀華盛頓大學，攻讀電機電腦工程，後來返台擔任台積電工程師。

憑藉著對籃球的熱血，東方譯慷放棄台積電百萬年薪工作，2021年參加台灣職籃T1聯盟選秀會，第3輪被中信特攻選中的他，過去2季僅留下8場出賽紀錄，平均上場時間不到8分鐘，場均3.5分、2.1籃板。

原本有機會續留冠軍隊中信特攻，期盼有更多上場時間的東方譯慷仍決定離隊，今年下半年曾輾轉到多支球隊測試，卻一次次希望落空，他接受中央社訪問時坦言，那段時間心情很複雜。

從7月底最後1次薪水入帳，東方譯慷看著戶頭的存款數字逐漸減少，一度陷入迷茫。他透露，已近5個月沒有任何收入，身旁友人還曾建議可向政府申請失業給付，差點就要申請的他，最後選擇將資源留給需要的人。

超級籃球聯賽（SBL）先前爆發球員涉賭、假球案，裕隆納智捷9名球員涉入遭開除，在確定裕隆將繼續經營男籃後，東方譯慷決定主動出擊，並獲得青睞留用。

東方介德過去曾效力中華職籃裕隆3個球季，退役後曾擔任SBL裕隆教練和顧問。東方譯慷透露，從小就夢想能當裕隆球員，能夠加入裕隆，讓他覺得很有意義，「有回家的感覺，但一開始的壓力也很大」。

現在的東方譯慷獲得更多機會證明自己，在台北體育館舉行的SBL熱身賽，連2戰出賽時間至少17分鐘起跳，場均10分、3.5籃板。談到穿上這件意義非凡的球衣是否感到很重，東方譯慷笑著說：「還好，現在球衣材質很好。」

東方譯慷透露，職籃的年薪與台積電薪水相比，至少少一半，但一想到自己的籃球夢，就決定撐下去，他也為自己設定停損點，「當我覺得沒辦法變得更強，就是我要停下來的時候」。

勇於追求夢想的東方譯慷，也不排除未來卸下球員身分後再當工程師，他透露，目前在交通大學研究所還有學籍，希望能預做準備，將自己人生的路走得更廣。