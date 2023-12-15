SBL／裕隆防球員涉賭 賽前手機集中保管

超級籃球聯賽（SBL）日前爆發球員涉賭、假球案，裕隆納智捷首當其衝，為防止再發生，教頭李啟億今天說，教練、球員與防護員手機賽前集中保管，盼將專注力放在球場上。

前SBL球員吳季穎因涉嫌打假球、場外下注簽賭遭檢方約談，後來爆出包括年度MVP柯旻豪在內9名裕隆球員涉案，都遭球團終止契約，裕隆戰力被迫重組。

為避免類似事情再次發生，李啟億表示，教練、球員與防護員手機賽前都將統一保管，「因為之前事件就是透過手機，同時也會觀察球員行為，法治宣導也在做，球團可以做都會盡量做」。

不僅裕隆實施，台啤教頭楊志豪透露，未來也會跟進，但他也擔心有球員會見招拆招。

由於目前各隊對於涉賭和打假球球員處罰與標準不一，中華民國籃球協會副秘書長張承中接受中央社訪問時表示：「體育署與籃協後續將推動3聯盟、15隊標準一致，除了拉高標準外，也會要求大家簽署切結書。」

另外，SBL自昨天起一連3天在台北體育館舉辦熱身賽，裕隆昨天以63比70敗給彰化柏力力，今天與台灣啤酒交手，以59比59握手言和。

談到裕隆近2戰表現，李啟億賽後接受媒體訪問表示：「目前還是執行訓練東西，今天防守比昨天好很多，一直有在進步，但現在投籃命中率比較低，可能比賽時候比較興奮，大家還沒抓到感覺。」