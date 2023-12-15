快訊

鹹魚大翻身！女股神憑選股全壘打 2023績效可望勝富達

Nvidia股價飆太兇…傳資深員工呈「半退休」狀態 黃仁勳內部會議回應曝光

SBL／裕隆防球員涉賭 賽前手機集中保管

中央社／ 台北15日電
裕隆(右)球員熱身賽出賽。 中華籃協提供
裕隆(右)球員熱身賽出賽。 中華籃協提供

超級籃球聯賽（SBL）日前爆發球員涉賭、假球案，裕隆納智捷首當其衝，為防止再發生，教頭李啟億今天說，教練、球員與防護員手機賽前集中保管，盼將專注力放在球場上。

前SBL球員吳季穎因涉嫌打假球、場外下注簽賭遭檢方約談，後來爆出包括年度MVP柯旻豪在內9名裕隆球員涉案，都遭球團終止契約，裕隆戰力被迫重組。

為避免類似事情再次發生，李啟億表示，教練、球員與防護員手機賽前都將統一保管，「因為之前事件就是透過手機，同時也會觀察球員行為，法治宣導也在做，球團可以做都會盡量做」。

不僅裕隆實施，台啤教頭楊志豪透露，未來也會跟進，但他也擔心有球員會見招拆招。

由於目前各隊對於涉賭和打假球球員處罰與標準不一，中華民國籃球協會副秘書長張承中接受中央社訪問時表示：「體育署與籃協後續將推動3聯盟、15隊標準一致，除了拉高標準外，也會要求大家簽署切結書。」

另外，SBL自昨天起一連3天在台北體育館舉辦熱身賽，裕隆昨天以63比70敗給彰化柏力力，今天與台灣啤酒交手，以59比59握手言和。

談到裕隆近2戰表現，李啟億賽後接受媒體訪問表示：「目前還是執行訓練東西，今天防守比昨天好很多，一直有在進步，但現在投籃命中率比較低，可能比賽時候比較興奮，大家還沒抓到感覺。」

李啟億 SBL 打假球

延伸閱讀

SBL假球案／MVP柯旻豪遭聲押 李其恩證人轉被告

SBL假球案／深夜陸續交保 2球員祭「擋拆戰術」險爆衝突

SBL／裕隆打假球案幾乎滅團 操控比賽結果贏球版賭注

SBL／吳季穎假球案延燒！裕隆球員邱忠博、班霸等人現身刑事局

相關新聞

SBL／裕隆防球員涉賭 賽前手機集中保管

超級籃球聯賽（SBL）日前爆發球員涉賭、假球案，裕隆納智捷首當其衝，為防止再發生，教頭李啟億今天說，教練、球員與防護員手...

籃球／錢薇娟雙膝軟骨幾乎磨盡 細胞治療助擺脫疼痛

縱橫體壇的錢薇娟因運動傷害飽受疼痛之苦，轉任教練後她仍盼親身示範、甚至上場一戰，膝軟骨卻已幾乎磨損殆盡，生活也受影響。幸...

HBL／男子複賽20日開打 青春動滋券可換好禮

112學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組複賽、女子組預賽將於12月20日起在高雄開打，高中體總也趁機推出活動，只要持...

PLG／布朗再回鍋加盟富邦勇士 披雙職籃第4隊戰袍 

PLG台北富邦勇士隊持續補強洋將戰力，今天宣布與今年季前一度加盟新竹攻城獅隊，並在開季前離隊的洋將布朗（Taylor B...

HBL／12強賽20日開打 持青春動滋券換woohoo大禮包

HBL男子組複賽與女子組預賽將於20日在高雄開打，高中體總也因應青春動滋券的發放推出「跟著woohoo動滋動」活動，只要...

UBA／文化女戰神！郭虹廷狂轟50分改寫賽史最高分紀錄

文化大學112學年UBA公開女一級預賽第二階段雖少了扭傷腳踝的隊長王玥媞，但三年級的郭虹廷化身女戰神，今天面對台北護大狂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。