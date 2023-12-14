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T1聯盟／「表弟」卡森斯降臨台籃？雲豹副領隊暴雷文掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
雲豹副領隊貼文曝卡森斯將加盟，貼文已刪除。 截圖自網路
雲豹副領隊貼文曝卡森斯將加盟，貼文已刪除。 截圖自網路

台啤永豐雲豹上季找來「魔獸」霍華德（Dwight Howard）震撼台灣籃壇，雲豹副領隊陳麒文昨天在個人FB發文提到，前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）將加盟，雖貼文已刪除，但截圖已被網友瘋傳，引起熱烈討論。

現年33歲的卡森斯在NBA打滾11個賽季，曾4次入選明星賽、2次入選年度第二隊，過去是聯盟頂尖中鋒之一。不過他後來受阿基里斯腱和十字韌帶撕裂傷勢影響，身手回不去全盛時期，去年曾加入金塊隊，隨後轉往波多黎各聯盟打球。

上季就有傳聞高雄海神隊有意網羅卡森斯，但沒有成真。卡森斯近日在中國大陸參加街頭籃球賽事，如今陳麒文在臉書指出卡森斯即將加盟消息，還曬出宣傳圖，讓許多球迷相當期待。

台啤雲豹 DeMarcus Cousins

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