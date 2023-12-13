籃球／前台銀老將張博勝妻子爆料 遭隊友偷錢竟還「被離隊」

效力SBL台銀隊18年的老將「喇叭」張博勝，今年7月轉戰T1職籃台南台鋼獵鷹隊，不料張博勝妻子昨天向媒體爆料，張博勝效力台銀期間，被同隊新秀沈睿洋偷竊數萬元。結果球隊為了保住年輕球員，遭偷錢的張博勝反而「被離隊」，讓他心灰意冷，放棄行員身分轉戰獵鷹隊。

張博勝妻子向「Basketball Top5」爆料，張博勝去年10月初發現自己疑似遭竊後，主動向總教練陳國維告知這件事，當天將自己的鈔票數字記下來，回報教練團。當天晚上球隊練球時，助理教練進行球員搜查，也在宿舍房間內查獲贓款，全程都有錄影為證，可看到助教許致強和桑一慶在蒐證過程中，發現一疊鈔票，數字和張博勝主動記下的鈔票數字吻合，確定行竊的就是球隊新秀沈睿洋。

當晚助理教練許致強傳簡訊希望張博勝能保密，隔天更請張博勝傳訊息告知教練陳國維，「你跟國維說錢還你的話你不追究，希望你們網開一面」，當天下午陳國維收到訊息後回應，「偷竊這件事真的不是小事，抓到一率開除」，不過最終事與願違，遭開除的竟是張博勝，沈睿洋行竊之事也被球團壓下。

張博勝妻子透露，今年6月助理教練周本堂在銀行和張博勝見面，並口頭告知請張博勝離隊。透過張博勝妻子提供的LINE截圖中可見，周本堂傳訊表示，「國維有請我先跟你聊聊，想說當面跟你說，但你沒來上班所以一直沒找你。」張博勝則回，「我本來也沒有想留了，所以你跟他說不用找我說了，我自己會離開。」周繼續問，「公司還待吧？」張博勝回，「可能也不會了，蝦哥你先別說。」

5天後陳國維疑似擔心張博勝從銀行身份離職事件會鬧大，於是主動傳訊慰留，希望張博勝退休，但保留行員身分。不過張博勝當時已在跑離職手續。張博勝今年季外無預警在IG發文宣布離隊，解除行員身分時曾表示，「我偏向再打1到2年，在球場退休，但公司和教練想要我今年就退。」

張博勝妻子怒批，「一個公家機關單位默許員工偷完錢，居然可以留下，為保住自己選秀球員繼續打球，卻開除受害者。」另外，她透露自己寫了陳情書送教評委會，台銀目前仍在重審這案子。