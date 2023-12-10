PLG／吉爾貝克致勝補灌 夢想家1分氣走鋼鐵人奪5連勝

福爾摩沙夢想家隊的連勝紀錄今天差點告終，靠洋將吉爾貝克讀秒階段的致勝灌籃，驚險以91：90擊敗高雄17直播鋼鐵人隊，踢館成功也奪下5連勝，追平隊史最長連勝紀錄。

夢想家造訪高雄鳳山體育館，首節19：21落後，半場也以45：50居下風；第三節鋼鐵人在楊和、班尼特發揮下更將領先擴大到兩位數，但最多12分領先沒能把握，夢想家洋將吉爾貝克和貝札尼什維利帶隊追分，盧冠良讀秒階段連投帶罰拿到5分，讓打出8：0小高潮的夢想家比分追到68：72。

決勝節一開始，夢想家再打出8：0攻勢，跨節16：0猛攻讓鋼鐵人再成落後一方；班尼特、比克和外籍生丹尼爾追分下，鋼鐵人縮小差距，班尼特讀秒階段罰球更助隊87：87追平。

最後41秒，夢想家洋將麥卡洛中間突破爆扣，夢想家再取得領先；倒數33秒鋼鐵人後衛陳又瑋追平兩罰雖失手，但班尼特補進球，最後9.7秒陳又瑋2罰中1，鋼鐵人再以90：89領先。

夢想家暫停後部署攻勢，麥卡洛切入雖失手，但吉爾貝克補進灌入超前分；鋼鐵人最後5秒有最後一擊機會，班尼特單打受阻後傳給丹尼爾，丹尼爾倉促的中距離出手「麵包」，讓夢想家驚險收下追平隊史紀錄的5連勝。

吉爾貝克今天繳出23分、14籃板「雙10」數據，其中進攻籃板就有9記，麥卡洛和貝札尼什維利各17分，忻沃克10分；開季7戰吞下6敗的鋼鐵人以班尼特28分、10籃板、6抄截最佳，呂政儒16分。