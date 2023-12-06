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UBA／許智超低調現身 南應林子雋「準絕殺」中信學院

聯合報／ 記者曾思儒／高雄即時報導
南應科大林子雋完成「準絕殺」，助隊擊敗中信學院。圖／大專體總提供
南應科大林子雋完成「準絕殺」，助隊擊敗中信學院。圖／大專體總提供

3天前才迎接UBA公開男一級隊史首勝，南應科大今天再笑納勝場，且是靠最後1.2秒林子雋「準絕殺」，戲劇性以74：71擊敗中信學院，收下112學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）公開一級第2勝。

中信學院是上學年公開男二級冠軍，南應總教練陳皇玟透露，去年交手差距30分，但今天球員有徹底執行戰術，全場緊咬中信，五五波戰況中又把握機會，他笑說：「球是圓的，結果是好的。」

成致勝功臣的林子雋，今天三分球7投2中攻下11分外帶8助攻，國中、高中都只參加籃球社團的他說：「打滿久的球，第一次投進這種關鍵球。」他學籍上雖是南應大一，其實上學年已經從台體大畢業，但去年台體大沒打進8強，讓有意投身職籃選秀的他決定再磨一年。

南應科大林子雋完成「準絕殺」，助隊擊敗中信學院。圖／大專體總提供
南應科大林子雋完成「準絕殺」，助隊擊敗中信學院。圖／大專體總提供

被隊友形容最後一投是「Kobe上身」，林子雋笑說出手沒壓力，且當時兩隊71：71平手，沒進還有延長賽可以拚，「一接到一定要投，彈道有對！」身為南應少數有公開一級經驗的球員，林子雋開心和球隊書寫隊史新紀錄，「要把一級經驗帶給他們，目標保級！」

南應是UBA公開一級新面孔，陳皇玟坦言自家球員和傳統一級球隊實力、經驗都有落差，「沒設定幾勝，沒15敗就不錯了，好好享受一級舞台。」

中信學院總教練許智超身陷偷吃醜聞，今天雖有現身義守大學體育館但沒坐在板凳席，球隊又錯過第3勝機會。

UBA 選秀 許智超

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