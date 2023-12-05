T1聯盟／雲豹包雙獎 蔣淯安奪MVP、克羅馬獲最佳外援

T1聯盟今天公布新賽季第一座單月MVP與最佳外援獎項得主，兩座獎項由台啤永豐雲豹隊包辦，蔣淯安獲得MVP，洋將克羅馬（Lasan Kromah）奪下最佳外援殊榮。

T1聯盟雖在10月底開季，但因10月只有2場比賽，並沒單獨設立月MVP和最佳外援，一起納入11月計算。聯盟表示，雖然球迷票選部分以新北中信特攻阿巴西、台南台鋼獵鷹金恩（Nicholas King）票數最高，但蔣淯安和克羅馬獲得媒體青睞，媒體票選中都以第一名的票數殺出重圍，加總得分後奪下11月單月獎項。

蔣淯安本季隨台啤與雲豹的結盟來到桃園巨蛋，儘管歸隊時間較晚，熱身賽場均僅8分，經過一個月的適應與磨合後，11月出賽4場繳出場均18分、4.5助攻、3.5籃板、2抄截的成績單，助隊戰績維持前段班。

選票方面，蔣淯安雖在球迷票選以些微差距落後強勁對手阿巴西，但媒體票選則獲得較多的肯定，最終擊敗實力堅強的阿巴西，也力壓台北戰神丁聖儒、高雄全家海神胡瓏貿及職業生涯首度入圍的隊友高錦瑋等人，一舉搶下單月MVP獎項。

雲豹洋將克羅馬獲得11月最佳外援。圖／T1聯盟提供

外援部分，雲豹克羅馬與獵鷹金恩競爭激烈，兩位外援身體素質優異、進攻手段多元，克羅馬靠媒體票選和球迷票選皆取得小幅領先，最終擊退獵鷹「進攻萬花筒」金恩，獲得單月最佳外援的殊榮。

克羅馬例行賽主場4戰砍下23.8分、9.2籃板、6.8助攻、4.2抄截、1.2阻攻，效率值高達29.2，與蔣淯安攜手帶領台啤永豐雲豹11月取得3勝1敗的佳績，亮眼表現獲選11月最佳外援，也證明球隊競爭力。