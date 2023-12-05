聽新聞
test
0:00 / 0:00

UBA／外籍軍團發威 虎科4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
虎科新生林明暐（左）成後場即戰力。圖／大專體總提供
虎科新生林明暐（左）成後場即戰力。圖／大專體總提供

暌違6學年，虎尾科大重返富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級，且在5名外籍生助陣下拉出112學年4連勝，頗有和衛冕軍政大雄鷹互別苗頭味道。

虎尾科大105學年後重返一級，除有出身HBL名門的即戰力新生林明暐和柯舜凱加入，還有英國籍198公分大前鋒馬克斯、205公分加拿大中鋒希圖、196公分塞內加爾前鋒帝亞姆和美國籍的205公分中鋒喬納森及185公分後衛雷燁斯。

昨天面對僑光科大，馬克斯、希圖和板凳出發的喬納森合拿52分，助隊連兩戰得分破百，輕鬆以106：48迎接4連勝，112學年UBA男預賽第二階段戰績獨走，也是義守大學賽場今天休兵日前唯一全勝隊伍。

5名外籍生只有馬克斯是上學年舊生，另4人都是虎科新兵，虎科教練盧譽誠強調，不會讓5外籍生同時上陣，主要會以2到3名外國軍團搭配本土球員。

外籍生 國籍

延伸閱讀

UBA／能仁學長當目標 虎科即戰力林明暐有旅外夢

UBA／南北師大兄弟對決 哥哥魏莨哲裡子、面子都贏

NBA／格林鎖喉被禁賽反幫勇士省稅 戈貝爾不滿罰款將提上訴

檢舉魔人出沒！屏東潮州警方公布鎮內檢舉熱點及重點違規

相關新聞

UBA／外籍軍團發威 虎科4連勝

暌違6學年，虎尾科大重返富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級，且在5名外籍生助陣下拉出112學年4連勝，頗有和衛冕軍政大...

UBA／南北師大兄弟對決 哥哥魏莨哲裡子、面子都贏

高中一起在東山高中當隊友，魏莨哲、魏芃禾大學都就讀師大，卻是一南一北，哥哥魏莨哲選擇高師大，弟弟魏莨哲披上台師大戰袍，兄...

UBA／能仁學長當目標 虎科即戰力林明暐有旅外夢

不讓5位外籍生隊友專美於前，虎尾科大新生林明暐112學年富邦人壽UBA公開男一級成球隊重要指揮官，今天率隊106：48輕...

籃球／超自律！林書豪透露賽季期間忌口食物

新北國王當家球星「豪小子」林書豪和金鐘主播沈春華成外送平台Uber Eats台灣代言人，今天兩位不同領域的代表人物難得同...

籃球／來台迷上雪花冰！林書豪成外送平台代言人

昨天剛率新北國王隊打下開季6連勝的「豪小子」林書豪，今天現身外送平台Uber Eats記者會，和金鐘新聞主播沈春華一同成...

T1聯盟／啦啦隊女神曝工作辛酸 竟有噁男認為給錢就能吃豆腐

剛加入台啤永豐雲豹啦啦隊的微醺感女神「牛奶」王儷潔，因舞技高超、容貌皎好，再加上魔鬼身材，擁有龐大粉絲關注。她近日在社群分享當舞者的辛酸，曾遇到有人想給錢對她毛手毛腳，讓她非常不舒服。 牛奶在社

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。