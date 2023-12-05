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UBA／外籍軍團發威 虎科4連勝
暌違6學年，虎尾科大重返富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級，且在5名外籍生助陣下拉出112學年4連勝，頗有和衛冕軍政大雄鷹互別苗頭味道。
虎尾科大105學年後重返一級，除有出身HBL名門的即戰力新生林明暐和柯舜凱加入，還有英國籍198公分大前鋒馬克斯、205公分加拿大中鋒希圖、196公分塞內加爾前鋒帝亞姆和美國籍的205公分中鋒喬納森及185公分後衛雷燁斯。
昨天面對僑光科大，馬克斯、希圖和板凳出發的喬納森合拿52分，助隊連兩戰得分破百，輕鬆以106：48迎接4連勝，112學年UBA男預賽第二階段戰績獨走，也是義守大學賽場今天休兵日前唯一全勝隊伍。
5名外籍生只有馬克斯是上學年舊生，另4人都是虎科新兵，虎科教練盧譽誠強調，不會讓5外籍生同時上陣，主要會以2到3名外國軍團搭配本土球員。
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