T1聯盟／邱子軒絕殺3分球 海神首勝

開季在客場苦吞3連敗的高雄全家海神隊，昨天回到高雄巨蛋舉行主場開幕戰力拚止敗。在一度落後新北中信特攻隊達到25分的情況下，海神下半場吹起反攻號角，先是呂威霆三分球連發，邱子軒更是在比賽槍響同時命中絕殺三分球，幫助海神以94：93完成戲劇化逆轉秀，不僅拿下首勝，也中斷特攻開季4連勝。

海神今年開季陷入低潮苦吞3連敗，昨天回到主場又遭遇本土一哥胡瓏貿因腦震盪缺陣的狀況，面對本季還不曾吞敗過的特攻，海神上半場防線也遭到特攻猛烈的三分球攻勢撕裂，在第三節開打時一度落後達到25分之多。

不過，接下來海神從防守端做起，迫使特攻攻勢受阻，連續兩節得分都僅有15分，兩名禁區悍將曾文鼎、克力斯還接連6犯離場，反觀海神長人呂威霆火力全開，在下半場獨拿16分，加上整場比賽手感不佳的邱子軒，在比賽槍響時投進絕殺三分球，助隊收下賽季首勝。

邱子軒昨天三分球前7次出手僅命中1球，不過，對於扛起最後一擊重責並助隊逆轉，賽後也坦言是他生涯印象最深刻的一顆絕殺球，「看著那1顆球投出去以後空心破網，大家衝進場的時候，我覺得內心都沸騰了。」

至於攻下21分的呂威霆昨天則是被總教練喬伊斯稱讚打出生涯的代表作，呂威霆說：「下半場教練換上年輕的球員上去，希望我們更賣力的防守，我們也沒什麼好怕，有機會就要表現出來，很開心幫助球隊反敗為勝。」