聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／邱子軒絕殺3分球 海神首勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
海神隊邱子軒投進絕殺三分球幫助球隊拿下賽季首勝。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊邱子軒投進絕殺三分球幫助球隊拿下賽季首勝。圖／高雄全家海神隊提供

開季在客場苦吞3連敗的高雄全家海神隊，昨天回到高雄巨蛋舉行主場開幕戰力拚止敗。在一度落後新北中信特攻隊達到25分的情況下，海神下半場吹起反攻號角，先是呂威霆三分球連發，邱子軒更是在比賽槍響同時命中絕殺三分球，幫助海神以94：93完成戲劇化逆轉秀，不僅拿下首勝，也中斷特攻開季4連勝。

海神今年開季陷入低潮苦吞3連敗，昨天回到主場又遭遇本土一哥胡瓏貿因腦震盪缺陣的狀況，面對本季還不曾吞敗過的特攻，海神上半場防線也遭到特攻猛烈的三分球攻勢撕裂，在第三節開打時一度落後達到25分之多。

不過，接下來海神從防守端做起，迫使特攻攻勢受阻，連續兩節得分都僅有15分，兩名禁區悍將曾文鼎、克力斯還接連6犯離場，反觀海神長人呂威霆火力全開，在下半場獨拿16分，加上整場比賽手感不佳的邱子軒，在比賽槍響時投進絕殺三分球，助隊收下賽季首勝。

邱子軒昨天三分球前7次出手僅命中1球，不過，對於扛起最後一擊重責並助隊逆轉，賽後也坦言是他生涯印象最深刻的一顆絕殺球，「看著那1顆球投出去以後空心破網，大家衝進場的時候，我覺得內心都沸騰了。」

至於攻下21分的呂威霆昨天則是被總教練喬伊斯稱讚打出生涯的代表作，呂威霆說：「下半場教練換上年輕的球員上去，希望我們更賣力的防守，我們也沒什麼好怕，有機會就要表現出來，很開心幫助球隊反敗為勝。」

新北 曾文 中信

延伸閱讀

T1聯盟／想不到吧！海神落後25分大逆轉 邱子軒絕殺三分球斷特攻連勝

T1聯盟／海神迎主場開幕周 盼開季3連敗後強勢反彈

T1聯盟／主場前噩耗 海神吞3連敗還傷胡瓏貿

T1聯盟／蔣淯安飆5三分球拿23分 雲豹退海神收2連勝

相關新聞

T1聯盟／蔣淯安達千分里程碑本土第2人 雲豹不敵戰神 

台啤永豐雲豹主控蔣淯安，在今天與台北戰神一戰達成T1聯盟生涯1000分里程碑，不過卻因團隊三分球投27僅6中、命中率2成...

PLG／勇士變陣卻打出單節新低 夢想家收對戰2連勝

PLG衛冕軍台北富邦勇士隊在開季前4場比賽拿下2勝2敗後，今天作客夢想家隊主場進行變陣，由吳永盛搭配張文平、曾祥鈞以及雙...

T1聯盟／想不到吧！海神落後25分大逆轉 邱子軒絕殺三分球斷特攻連勝

開季苦吞3連敗的高雄全家海神隊今天回到高雄舉行主場開幕周，並在首戰就碰上開季至今4連勝的衛冕軍新北中信特攻隊，儘管上半場...

T1聯盟／邱子軒絕殺3分球 海神首勝

開季在客場苦吞3連敗的高雄全家海神隊，昨天回到高雄巨蛋舉行主場開幕戰力拚止敗。在一度落後新北中信特攻隊達到25分的情況下...

T1聯盟／獵鷹16日迎開幕周 最強外掛安芝儇開場表演

台南台鋼獵鷹隊即將迎來16、17日主場「鷹ONE」開幕周，並將在16日由啦啦隊最強外掛安芝儇擔任開場表演嘉賓，「鷹ONE...

PLG／對本土長人也討不到便宜 攻城獅宣佈洋將歐獅傅離隊

今年開季苦吞3連敗的新竹攻城獅在今天做出洋將戰力異動，宣布與中鋒歐獅傅達成離隊協議，留下僅出賽1場拿下4分7籃板的數據後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。