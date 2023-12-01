PLG／對本土長人也討不到便宜 攻城獅宣佈洋將歐獅傅離隊

今年開季苦吞3連敗的新竹攻城獅在今天做出洋將戰力異動，宣布與中鋒歐獅傅達成離隊協議，留下僅出賽1場拿下4分7籃板的數據後就遭釋出。

攻城獅今年休賽季在本土與洋將戰力都大幅更動後，仍在開季前3場比賽打完一勝難求，不僅本土球員的發揮起伏依舊相當大外，洋將戰力的不穩定也成為一大隱憂。

攻城獅今年在洋將配置上，除了歸化中鋒阿提諾續留外，還找伯朗、歐獅傅和具有NBA經驗的克拉，不過克拉至今都因為傷勢問題仍未出賽，而伯朗則是在一場未打的情況下就離隊，改由塞爾維亞的伊凡頂替，之後則是又找來上賽季T1聯盟得分王艾夫伯助拳，算是填補上了進攻火力上的缺口，不過在日前與富邦勇士之戰伊凡、艾夫伯卻雙雙傷退，對於攻城獅無疑是重大打擊。

至於本季原先被期待能與阿提諾一同鞏固攻城獅禁區的歐獅傅，卻在開季首場比賽面對國王的比賽中表現遠不如預期，甚至在面對國王本土長人時也絲毫討不到便宜，讓總教練林冠綸在賽後記者會時就曾表示，不排除更換洋將人選，而今天攻城獅也正式宣布，以戰力考量為由與歐獅傅達成離隊協議。