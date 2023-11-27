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PLG／首戰老東家 林書豪大三元助國王5連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
P+昨天由國王隊對上鋼鐵人隊，林書豪（左）奪下15分、10籃板、11助攻的好表現。記者葉信菉／攝影
P+昨天由國王隊對上鋼鐵人隊，林書豪（左）奪下15分、10籃板、11助攻的好表現。記者葉信菉／攝影

新北國王當家球星林書豪昨天首度面對前東家高雄鋼鐵人，他上半場7投僅1中，但下半場找回準星，完成15分、11助攻、10籃板「大三元」，本季首次、PLG累積第4次，成為聯盟第一人，也助隊以109：93拉出開季5連勝，維持完美勝率。

國王主場「背靠背」出賽，兩天合計近萬球迷進場，林書豪以實際表現回應粉絲，前天首戰狂轟37分，昨上半場命中率欠佳，但第三節2次外線出手都破網，最終出賽32分鐘成PLG首位累積4次「大三元」的球員。

從上季鋼鐵人領袖到本季轉戰國王，林書豪分享說，自己在國王能有很多不同角色，鋼鐵人協防快、一直減少自己空間，他就創作隊友機會，他說：「我身邊有很多厲害的球員，可以分球給他們，像是小力（林力仁）。」

國王昨6人得分兩位數，點點開花奪勝，鋼鐵人總教練邱大宗也承認，林書豪的實力就在那，一球在手就能吸引到對手，除自己得分也能傳助攻。

林書豪新賽季首度碰上鋼鐵人，他透露老東家的球員「都是朋友」，每場鋼鐵人比賽都會上網去看，對戰肯定有很多情緒，「我真的希望他們打得好。」

新北國王 林書豪 大三元 PLG 高雄鋼鐵人 邱大宗

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