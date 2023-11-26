T1聯盟／李多慧首度擔任台啤雲豹開球嘉賓 眾多粉絲朝聖

台啤永豐雲豹職業籃球隊今(26日)邀請超人氣韓籍啦啦隊李多慧擔任比賽開球嘉賓，現場吸引許多粉絲前來朝聖，讓許多籃球迷也一睹李多慧的魅力。

這次開球別開生面，特別用韓國開球的方式，開球貴賓要在罰球線投籃。首次擔任籃球開球嘉賓的李多慧笑著表示：「在棒球場開球，我有很多次的經驗，但籃球開球是第一次，但很怕沒進，還是有點緊張，我賽前還練習投籃快半小時！」

對於第一次體驗台灣的職業籃球比賽，多慧感到十分新鮮且好玩。「台啤永豐雲豹現場應援風格很活潑，很有棒球場的感覺，電豹女也很可愛，氣氛很嗨！配合超大銀幕，球賽觀感體驗100分！」多慧豎起大姆指稱讚。

多慧現場也找到同事艾融敘舊，艾融除了是樂天的MC之外，今年另外多了一個「浪LIVE電豹女」啦啦隊的新身份，多慧也幫艾融加油打氣，祝她今年在浪LIVE電豹女能夠有最棒的表現！

李多慧粉絲。 台啤雲豹隊提供

李多慧粉絲。 台啤雲豹隊提供

李多慧。 台啤雲豹隊提供

李多慧。 台啤雲豹隊提供