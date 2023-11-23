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籃球／雲豹能源舉辦減碳盃籃球賽 發言人張建偉帶球星響應世界無肉日

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源永續長兼發言人張建偉動員台碑籃球明星及雲豹百位員工以運動多蔬食，一同響應世界無肉日。圖／雲豹能源提供
雲豹能源永續長兼發言人張建偉動員台碑籃球明星及雲豹百位員工以運動多蔬食，一同響應世界無肉日。圖／雲豹能源提供

因應全球淨零碳排潮流，雲豹能源（6869）為響應11月25日「世界無肉日」，企業內部訂定「雲豹減碳日」，日前舉辦「雲豹減碳盃3x3籃球賽」活動，由總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長兼發言人張建偉動員百位員工齊心響應，更邀集旗下台啤永豐雲豹職業籃球隊五位超人氣球星蔣淯安、高錦瑋、鄭瑋、盧捷閔、陳孝榕加入減碳行動。台啤的球星除了在3x3籃球賽中，與雲豹同仁展開一場熱血對戰交流，更參與企業蔬食餐會，身體力行綠色低碳飲食。

雲豹能源藉由內部「雲豹減碳日」活動，結合旗下職籃隊，讓員工有機會與職業球星一同在籃球場上切磋較勁，員工們不僅熱血噴發，甚至組應援團在場邊加油吶喊，總經理趙書閔更化身啦啦隊長，帶領女員工們為場上球員加油打氣。

趙書閔說：「永續發展已經成為雲豹DNA一部份，包括連續兩年國際關燈日於旗下職籃隊主場舉辦雲豹主題日，集結上萬球迷響應關燈減碳；世界地球日邀集總部員工捲袖淨灘力行海岸減廢；今年世界無肉日，更號召員工與職業籃球員一同支持低碳蔬食、健康運動，我們一連串響應國際環保行動，為地球永續共盡心力。」

雲豹 台啤 蔣淯安

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