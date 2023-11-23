籃球／雲豹能源舉辦減碳盃籃球賽 發言人張建偉帶球星響應世界無肉日

因應全球淨零碳排潮流，雲豹能源（6869）為響應11月25日「世界無肉日」，企業內部訂定「雲豹減碳日」，日前舉辦「雲豹減碳盃3x3籃球賽」活動，由總經理趙書閔、副總經理譚宇軒，以及永續長兼發言人張建偉動員百位員工齊心響應，更邀集旗下台啤永豐雲豹職業籃球隊五位超人氣球星蔣淯安、高錦瑋、鄭瑋、盧捷閔、陳孝榕加入減碳行動。台啤的球星除了在3x3籃球賽中，與雲豹同仁展開一場熱血對戰交流，更參與企業蔬食餐會，身體力行綠色低碳飲食。

雲豹能源藉由內部「雲豹減碳日」活動，結合旗下職籃隊，讓員工有機會與職業球星一同在籃球場上切磋較勁，員工們不僅熱血噴發，甚至組應援團在場邊加油吶喊，總經理趙書閔更化身啦啦隊長，帶領女員工們為場上球員加油打氣。

趙書閔說：「永續發展已經成為雲豹DNA一部份，包括連續兩年國際關燈日於旗下職籃隊主場舉辦雲豹主題日，集結上萬球迷響應關燈減碳；世界地球日邀集總部員工捲袖淨灘力行海岸減廢；今年世界無肉日，更號召員工與職業籃球員一同支持低碳蔬食、健康運動，我們一連串響應國際環保行動，為地球永續共盡心力。」