籃球／裕隆涉案9人、羅振峰全逐出球圈 籃協祭最嚴厲處分

中華籃協在今天晚間針對SBL裕隆9名球員涉賭及假球案，以及T1聯盟台啤永豐雲豹羅振峰涉賭、台南台鋼獵鷹陳靖寰與友人不當對話一事召開紀律委員會，其中裕隆9人以及羅振峰皆遭到註銷球員註冊並逐出籃球圈，未來也不得進入球場，並研議禁止擔任教練、裁判及球員經紀人，至於陳靖寰則是遭到停權處分，靜待檢調偵辦結果。

對於今天紀律委員會作出的決議，中華籃協副秘書長兼發言人張承中表示，這次裕隆9人中有8人的嚴重性是超過吳季穎，已經涉及到假球案和詐欺部分，紀律委員會也秉持在內規下最嚴厲的處分，展現對於防賭和假球的決心。

籃協聲明如下：