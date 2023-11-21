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籃球／裕隆涉案9人、羅振峰逐出球圈 籃協祭最嚴厲處分

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籃球／裕隆涉案9人、羅振峰全逐出球圈 籃協祭最嚴厲處分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
裕隆球員柯旻豪（中）因假球案收抻，籃協祭出永不錄用。 報系資料照
裕隆球員柯旻豪（中）因假球案收抻，籃協祭出永不錄用。 報系資料照

中華籃協在今天晚間針對SBL裕隆9名球員涉賭及假球案，以及T1聯盟台啤永豐雲豹羅振峰涉賭、台南台鋼獵鷹陳靖寰與友人不當對話一事召開紀律委員會，其中裕隆9人以及羅振峰皆遭到註銷球員註冊並逐出籃球圈，未來也不得進入球場，並研議禁止擔任教練、裁判及球員經紀人，至於陳靖寰則是遭到停權處分，靜待檢調偵辦結果。

對於今天紀律委員會作出的決議，中華籃協副秘書長兼發言人張承中表示，這次裕隆9人中有8人的嚴重性是超過吳季穎，已經涉及到假球案和詐欺部分，紀律委員會也秉持在內規下最嚴厲的處分，展現對於防賭和假球的決心。

籃協聲明如下：

中華民國籃球協會於11月21晚間召開紀律委員會，針對近期球員涉賭或假球事，依據「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」，決議如下：

一、裕隆籃球隊涉賭及假球之九位球員，涉嫌賭博、詐欺罪及違反運動彩券發行條例，柯旻豪（當庭逮捕後聲押）、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩（七位球員30萬交保）、斑霸（10萬交保並限制出境、住居），本會決議註銷球員之註冊。

二、台啤永豐雲豹球員羅振峰，簽署切結書後坦承曾投注SBL賽事，雖T1聯盟已停權並永不錄用，本會仍決議註銷球員之註冊。

以上十位球員，本會所屬球團及各聯盟日後不得錄用，不准進入場館，將來研議禁止其擔任教練、裁判及球員經紀人，逐出籃球圈。

三、台鋼獵鷹球員陳靖寰與友人不當對話，球團要求其暫時離隊，本會決議停權處分，如檢調有偵辦結果時，本會將再開會處置。

羅振峰 台南台鋼獵鷹

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