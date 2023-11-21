HBL／男甲預賽 光復挑戰3連霸

112學年HBL甲級預賽由男子組點燃戰火，16支勁旅周四起將在新竹市立體育館爭奪複賽資格，挑戰男甲平紀錄3連霸的光復高中成另類「地主」，教頭陳定杰形容「從家裡出發，非常溫暖」，鼓勵子弟兵打出一場場讓新竹人驕傲的比賽。

光復今年3月在台北小巨蛋再捧金盃，且是全學年17戰全勝連霸，高二拿下MVP的謝銘駿成球隊領頭羊，昨賽前記者會他喊出「全勝」目標，陳定杰點名謝銘駿和林恩宇要扮演球隊雙核心，率隊爭取97到99學年松山高中後第二次HBL男甲3連霸。

男甲預賽16隊分成4組，單循環後取分組前3前進下月20日高雄開戰的複賽；女甲12強預賽也將在同時間高雄巨蛋、鳳山體育館登場。昨開賽記者會，女甲衛冕軍淡水商工壓軸出場，教頭陳美莉不諱言挑戰5連霸壓力大。

HBL最終決賽將於明年3月台北小巨蛋登場。