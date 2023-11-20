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HBL／光復挑戰3連霸 陳定杰點名雙MVP扛重任

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
光復教頭陳定杰（中）帶高三主將謝銘駿（左）、林恩宇出席HBL開賽記者會。記者曾思儒／攝影
光復教頭陳定杰（中）帶高三主將謝銘駿（左）、林恩宇出席HBL開賽記者會。記者曾思儒／攝影

今年3月在台北小巨蛋完成HBL男甲級2連霸，光復高中112學年要挑戰追平HBL男甲級3連霸紀錄，教頭陳定杰期待2年前的4名新生成為尋求衛冕的「F4」，尤其是謝銘駿和林恩宇「雙MVP」要扛起壓力，率隊再度到小巨蛋捍衛金盃。

HBL男甲級只有松山高中97到99學年完成過3連霸，光復高中今年有機會挑戰紀錄，陳定杰強調，要感謝學長過去打下的榮耀，今年成員才可以挑戰男甲級「天花板」，儘管今年將是近3年最艱難的一年，但承受壓力也是成為職業球員的必經之路；他笑說：「今年也是謝銘駿、林恩宇、曾韋翔和沈宥均『F4』的驗收期，我們復刻以前（張）容軒的新榮『F4』，也是看我眼光有沒有準。」

謝銘駿、林恩宇、曾韋翔和沈宥均都在高一就領到自己的光復戰袍，謝銘駿菜鳥年獲得新人王，高二奪下MVP，林恩宇則是111學年4強賽的單場MVP，暑假期間光復還送兩位小將前往美國，適應美國強力打法，為今年對抗HBL外籍生預作準備。

陳定杰期許也謝銘駿要有挑戰「HBL第一人」的霸氣，朝連莊MVP的目標邁進，率隊先捍衛小巨蛋，再挑戰3連霸；成為今年海報「看板人物」的謝銘駿也喊出新學年「全勝」目標，他說：「一步一步來，正常打，不要像去年16強（預賽）『烙賽』。」

光復挑戰3連霸呼聲高，背後卻有隱憂，曾拿JHBL籃板王的高二前鋒陳相榮，8月出征烏蘭巴托東亞青年運動會時左膝十字韌帶斷裂、半月板破裂，復健期粗估一年，高二賽季提前報銷，開季前又有7名選手染上B型流感，體力恢復成考驗。

陳定杰提到，今年球隊板凳深度不比前兩年，希望透過預賽和複賽磨出更多可用之兵，且預賽是在新竹市立體育館進行，宛如光復「主場」，「從家裡出發，非常溫暖，希望打出讓新竹人驕傲的比賽。」

HBL 光復高中

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