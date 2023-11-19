聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL假球案／裕隆：聲押或交保的球員 都解約

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
職籃SBL裕隆籃球隊MVP球員柯旻豪遭裁定羈押禁見。記者李隆揆／攝影
職籃SBL裕隆籃球隊MVP球員柯旻豪遭裁定羈押禁見。記者李隆揆／攝影

ＳＢＬ假球簽賭案持續延燒，上賽季ＭＶＰ柯旻豪遭羈押禁見，總冠軍賽ＭＶＰ斑霸等八球員交保，所屬球團裕隆發出聲明，強調球員只要遭聲押或交保都將立即終止契約。

裕隆在ＳＢＬ第廿季奪下隊史第六冠，近日卻爆出九名球員涉入簽賭、假球案，裕隆球團強調，對這次球員涉打假球深感痛心，會尊重司法並全力配合檢調偵查。

裕隆球團指出，司法調查期間，球團將秉持最高道德標準，凡涉違法並經檢察官聲押或交保的球員，將依約立即終止契約，絕不寬貸，也代表這次涉案的九名球員，除了面臨解約，也可能遭到國內籃壇永不錄用。

對於外界謠傳裕隆可能在這次假球風暴中面臨「滅團」，裕隆球團強調，儘管這次事件確實對球隊戰力造成重大影響，仍會一本初衷培育台灣籃球年輕好手，並會與籃協配合，加強球員法治觀念，間接粉碎解散傳言。

儘管這次假球簽賭風波對裕隆戰力造成重傷害，但幾名資深球員還在陣中，今年休賽季又補進兩名新秀與三名職籃自由球員，加上Ｔ１聯盟台中太陽隊解散後，不少球員待價而沽，裕隆仍有機會備戰新賽季。

簽賭 司法

延伸閱讀

SBL／裕隆本土球員還有10人 新賽季參賽問題不大

SBL假球案／MVP柯旻豪遭羈押禁見 士院裁定理由出爐

SBL假球案／上季MVP柯旻豪列主謀 遭裁定「羈押禁見」

SBL假球案／裕隆強調聲押或交保就解約 澄清「滅團」謠言

相關新聞

T1聯盟／金牌菜鳥林信寬首秀16分 雲豹仍不敵中信特攻

T1聯盟台啤永豐雲豹隊今天在桃園巨蛋主場開幕戰，球隊以全新陣容迎戰衛冕冠軍新北中信特攻隊，雖然今年杭州亞運拿下3對3金牌...

PLG／呂政儒30分飆退夢想家 不想說再見的鋼鐵人奪首勝

今年開季後數次發文表示遭受有心人士污名化，並在聯盟內部遭受打壓，但「不想說再見」的高雄17直播鋼鐵人隊，在今天作客夢想家...

SBL／裕隆本土球員還有10人 新賽季參賽問題不大

SBL假球案風波擴大，裕隆球團今天聲明遭到交保、聲押的球員即刻解除合約，並間接證實不會「滅團」。根據資料顯示，目前裕隆仍...

SBL假球案／裕隆：聲押或交保的球員 都解約

ＳＢＬ假球簽賭案持續延燒，上賽季ＭＶＰ柯旻豪遭羈押禁見，總冠軍賽ＭＶＰ斑霸等八球員交保，所屬球團裕隆發出聲明，強調球員只...

SBL假球案／案情延燒 柯旻豪收押、8球員交保

檢警偵辦ＳＢＬ打假球簽賭案，前天大規模約談十六人，裕隆球隊上季ＭＶＰ柯旻豪是全案核心人物，到案的球員幾乎都緊咬柯是白手套...

PLG／艾夫伯首秀14分不擔心 稱對林書豪、國王很尊敬

T1聯盟得分王艾夫伯在本周加盟新竹攻城獅後，僅練球4次就在今天披掛上陣，但全場出手15次僅命中5球拿下14分，賽後他也強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。