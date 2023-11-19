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SBL假球案／裕隆：聲押或交保的球員 都解約
ＳＢＬ假球簽賭案持續延燒，上賽季ＭＶＰ柯旻豪遭羈押禁見，總冠軍賽ＭＶＰ斑霸等八球員交保，所屬球團裕隆發出聲明，強調球員只要遭聲押或交保都將立即終止契約。
裕隆在ＳＢＬ第廿季奪下隊史第六冠，近日卻爆出九名球員涉入簽賭、假球案，裕隆球團強調，對這次球員涉打假球深感痛心，會尊重司法並全力配合檢調偵查。
裕隆球團指出，司法調查期間，球團將秉持最高道德標準，凡涉違法並經檢察官聲押或交保的球員，將依約立即終止契約，絕不寬貸，也代表這次涉案的九名球員，除了面臨解約，也可能遭到國內籃壇永不錄用。
對於外界謠傳裕隆可能在這次假球風暴中面臨「滅團」，裕隆球團強調，儘管這次事件確實對球隊戰力造成重大影響，仍會一本初衷培育台灣籃球年輕好手，並會與籃協配合，加強球員法治觀念，間接粉碎解散傳言。
儘管這次假球簽賭風波對裕隆戰力造成重傷害，但幾名資深球員還在陣中，今年休賽季又補進兩名新秀與三名職籃自由球員，加上Ｔ１聯盟台中太陽隊解散後，不少球員待價而沽，裕隆仍有機會備戰新賽季。
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