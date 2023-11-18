SBL／裕隆本土球員還有10人 新賽季參賽問題不大

中央社／ 台北18日電
根據資料顯示，扣掉涉案球員，目前裕隆仍有10名本土球員，新一季SBL參賽應不成問題。 截圖自裕隆籃球隊粉絲團
根據資料顯示，扣掉涉案球員，目前裕隆仍有10名本土球員，新一季SBL參賽應不成問題。 截圖自裕隆籃球隊粉絲團

SBL假球案風波擴大，裕隆球團今天聲明遭到交保、聲押的球員即刻解除合約，並間接證實不會「滅團」。根據資料顯示，目前裕隆仍有10名本土球員，新一季SBL參賽應不成問題。

士林地檢署偵察球員涉嫌打假球案昨擴大約談相關球員、人士，訊後包括球員邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、顏聞佐、周暐宸等人，均以新台幣30萬元交保，斑霸10萬交保，李其恩也從證人轉列被告。

裕隆球團經過一夜沉澱後今天發出聲明表示，「球團秉持最高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，本球團依約立即終止契約，絕不寬貸。」

另外裕隆球團也提到，「仍會一本初衷為培育台灣籃球年輕好手而貢獻，並會與籃協配合，共同加強球員的法治觀念及行為規範。」

裕隆納智捷在8月初已簽下涂亦含、鄭德維、溫立煌、王翊帆、林仕軒等5名球員，加上目前未傳出涉案的周士淵、黃宗翰、郭昭男、林義恩等人在內，預計仍有10名本土球員，未來加上洋將報到後，繼續參加新一季的超級籃球聯賽（SBL）應不成問題。

2023年SBL賽季在去年12月27日展開熱身賽，例行賽開幕戰訂在今年1月7日，一路進行到5月21日總冠軍賽結束。據了解，中華民國籃球協會目前正在規劃下個賽季的賽程，很可能會比照上個賽季的時程。

SBL 周士淵

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