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SBL假球案／柯旻豪、斑霸 都否認打假球
ＳＢＬ超級籃球聯賽爆出裕隆隊球員吳季穎涉入職籃簽賭案後，案情如滾雪球般擴大，檢警昨天大規模約談前教練、球員、簽賭組頭、賭客等共十六人，包括裕隆球員邱忠博、ＳＢＬ總冠軍賽ＭＶＰ塞內加爾籍球員斑霸、陳品銓、ＭＶＰ柯旻豪、黃鈜閔、顏聞佐、吳佑任、周暐宸。
另外，前九太科技助理教練邱繼緯及組頭邱廷昱，分別提供球版擔任組頭角色。吳季穎的網紅前女友黃品瑄，則負責幫吳季穎在球版下注，吳季穎的友人張曉悌，提供個人帳戶匯存吳季穎押注金錢。
據了解，裕隆打假球案件，邱繼緯及邱廷昱，分別向球員提供球版，球員根據盤口及下注標的，決定自己場上「表現」，進而贏取相對應的賭注。
舉例來說，柯旻豪身為得分後衛，就可能與中鋒斑霸合作，若是下注讓分對手盤口，兩人就會拖延出手時機，等到比賽快底定時，再盡力攻擊得分，控制分數超過盤口讓分。
被約談到案的球員，都指認柯旻豪負責控制比賽節奏及操盤賽果，不過柯男否認所有犯行，斑霸也同樣否認打假球，但相關證述對兩人不利。
檢警偵辦吳季穎涉假球案，經過濾扣押物擴大調查後，發現裕隆其他球員疑也涉案，並有不明金流進入球員或球員親友帳戶，懷疑集體打假球已有段時日。
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