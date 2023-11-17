籃球／對球員涉假球不知情 邱大宗澄清看報導才知道

前裕隆執行教練、現任PLG高雄17直播鋼鐵人總教練邱大宗，在今天以職籃簽賭、假球案證人身份遭到檢警傳訊，並針對任職裕隆時所知情事作證，對於媒體報導他對於球員簽賭、涉假球一事早已知情，他晚間也透過鋼鐵人球團發出聲名強調，也是在看到媒體報導後才知道此事。

邱大宗聲明如下：