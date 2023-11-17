籃球／對球員涉假球不知情 邱大宗澄清看報導才知道
前裕隆執行教練、現任PLG高雄17直播鋼鐵人總教練邱大宗，在今天以職籃簽賭、假球案證人身份遭到檢警傳訊，並針對任職裕隆時所知情事作證，對於媒體報導他對於球員簽賭、涉假球一事早已知情，他晚間也透過鋼鐵人球團發出聲名強調，也是在看到媒體報導後才知道此事。
邱大宗聲明如下：
針對媒體報導本人點頭表示知情裕隆球員放水一情，實屬誤會，本人聲明
1、 今日本人係經檢警以證人身分傳訊，就本人於任職裕隆籃球隊間所知作證。
2、 關於當時多名隊員涉入假球疑雲，本人於當時並不知悉，係近日於媒體報導後始知有球員涉入假球案，本人對此感到痛心疾首，現今籃球有此環境並不容易，球員應好好愛惜羽毛，不要破壞得之不易的發展。
3、 本人今日至士林地檢時，媒體記者詢問「知不知道球員打假球？」後點頭一情，乃為禮貌性向媒體致意，並非指本人於任教當時已知情假球，相關狀況都已對檢警完整說明，請大家勿捕風捉影，如有不當指涉，本人自當捍衛自己名譽。
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