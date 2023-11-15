東超籃賽／3洋將聯手壓下「約旦Kobe」 勇士勝場開張

尋求東亞超級聯賽（The East Asia Super League，EASL）開胡的台北富邦勇士隊，今天主場迎戰「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）坐鎮的菲律賓電信隊，上半場握有2分領先，下半場洋將辛特力（Mike Singletary）、強森（Chris Johnson）接連發揮，最終勇士在3名洋將得分超過20分聯手下以106：97守護主場，勝場終於開張。

勇士前兩戰分別在主場和客場迎敵，兩戰都吞敗仗，今天回到和平籃球館面對菲律賓電信，勇士當家球星林志傑和蔡文誠都休兵，不過洋將強森首節兩度暴扣籃框，助隊9：12緊咬比分，5分28秒曾祥鈞「3分打」後勇士更追平比分到15：15；巴爾菲特（Sedrick Barefield）單節10分、包括壓哨外線助陣下，勇士首節以31：34緊追。

第二節簡廷兆先切入在快攻，個人連拿4分助隊反超，加上巴爾菲特和強森持續提供火力輸出，勇士半場以54：52超前。

菲律賓電信有NBA資歷的米勒（Quincy Miller）上半場就攻下24分，今年男籃世界盃有單場39演出的「約旦Kobe」霍利斯‧傑佛森前兩節也有15分演出；勇士以巴爾菲特15分最高，強森半場拿14分。

第三節勇士在曾祥鈞飆進外線、辛特力中距離得手和「3分打」下將比數拉開到68：62，辛特力接續快攻製造米勒犯規，2罰俱中下領先再到70：62；菲律賓電信先靠罰球終結得分荒，不過勇士先有辛特力再拿分，強森又飆進底角外線，領先再回到75：68，加上1分54秒菲律賓電信的龐費拉達（Jewel Ponferrada）被吹違反運動精神犯規，伊波卡2罰後勇士還有球權，伊波卡籃下再打進後勇士領先到84：73，也是全場首度差距到兩位數。

帶著84：75領先進入第四節的勇士，強森第一波進攻就把握，差距再達兩位數；菲律賓電信雖靠接連外線攻勢追分，不過勇士有強森鞏固籃板，洪楷傑再補外線，霍利斯‧傑佛森最後1分01秒還被吹技術犯規，勇士最終就以破百的106：97守下勝利。