UBA／成軍才4年美和科大女籃隊 目標進入前6強

112學年度UBA大專籃球聯賽女子組第一階段預賽將在11月17-19日在文化大學點燃戰火，其中美和科技大學第二年在一級舞台上奮鬥，本學年度目標則是至少打進前6強。

僅成軍4年的美和科技大學，在110學年度拿下二級冠軍，上學期首度征戰一級就拿下第7；個人天賦雖不及傳統名校的球員，但美和科大靠著拚勁和團隊合作，仍在UBA賽場佔有一席之地，是不容忽視的新興勢力。

美和科大女籃隊由總教練顏君彰一手創立，4年前他憑著一顆熱愛籃球的心，決定在南台灣成立一支女籃隊，找資源、拉贊助和招募球員，費盡心血、困難重重，所幸一路上遇到許多貴人，像是台南永仁高中教練時超傑就很認同顏君彰的理念，將許多優秀的畢業球員送到美和科大，才逐漸建構出現在的美和女籃隊。

顏君彰說成立球隊初期舉步維艱，但也遇到許多貴人，像是時超傑和溪湖國中尤世銘教練的協助，還有企業─屏東太平洋百貨、泓源建設、健友國際企業和北一文教機構的贊助，才慢慢打造出一支勁旅。

為了給美和科大球員最好的照顧，顏君彰強調，教育還是本質，球員除了提升球技外，還有學會做人處事的道理，同時也要培養一技之長，替未來就業做準備。

顏君彰說，「若選手實力夠，還想繼續打球，我們也會幫忙把球員送到職業隊去訓練，評估後可以參加選秀。若不想打球，可以轉任教職或繼續升學，都是很好的選項。」

今年美和科大也有一名外籍生彼葳加入，讓球隊更具競爭性。顏君彰認為，除了金錢和利益外，外籍生的照顧更重要，生活起居都要特別關照，要讓他們有歸屬感。

為了提升球隊整體實力，美和科大也積極與國際接軌，球隊與中、日、韓等大學隊交流。顏君彰表示，「我們要學習別人的優點，無論是技術上還是球隊管理，盼能建立屬於美和科大的球隊傳統和文化。」

美和科大一姊陳千惠本學年度打完將告別UBA舞台，她期盼能帶領學妹爭取隊史最佳成績，同時也希望能證明身手，至於未來是否繼續打球，則尚未決定，要先拚最後一年再說。

陳千惠過去是女籃強權文化大學的一員，之後因膝傷退隊，但心中籃球火未滅，之後輾轉來到美和科大，成為球隊的領袖。她說，「感覺很不一樣，這支球隊沒有歷史，也沒有框架，一切從零開始；而我則學習領導和溝通能力，自己變好不夠，而是也讓大家都變強，也希望今年美和科大能再創造屬於我們的歷史和故事。」