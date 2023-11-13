PLG／籃壇小諸葛邱大宗 帶兵鋼鐵人首戰吞敗

有「小諸葛」、「扣取邱」名號的國內籃壇著名教練邱大宗，於PLG新賽季扛起高雄鋼鐵人隊教頭之職帶兵，昨天作客台北富邦勇士隊之役進行首秀，可惜在對手多點開花下，最終以94：115落敗，讓他開季面臨嚴峻考驗。

前一日開幕首戰不敵林書豪兄弟聯手的新北國王隊後，PLG衛冕軍勇士昨天重整軍容，張宗憲從板凳出發有14分進帳，球隊第2節拉出一波40：16的攻勢奠定勝基，下半場鋼鐵人反攻乏力，球賽早早進入垃圾時間，最終勇士奪下新賽季首勝。

勇士昨天調整先發陣容，由吳永盛取代張宗憲先發，並讓原本先發的長人曾祥鈞有更多上場時間完成許晉哲教練「以高制高」任務，張宗憲雖從板凳出發，帶動板凳謝宗融16分及洋將石門15分11籃板。

上賽季排名第5的鋼鐵人，本季找來邱大宗領軍，帶給球隊帶新氣象。上季鋼鐵人曾因林書豪加入帶起高潮，然而今年少了林書豪下，本土林郅為及「男模」呂政儒擔要角，昨天首戰林郅為先發有13分5籃板表現，但呂政儒板凳出發只得2分，主要仍是靠洋將班尼特23分12籃板及悟空21分演出。

邱大宗從過去在SBL達欣、裕隆隊有4度帶兵奪冠經驗，也曾在對岸領軍過不少球隊，此次帶兵鋼鐵人受到重視，他也表達首戰對手實力真的很強，他會慢慢將調整至最佳狀態，以應付接下來比賽。