PLG／富邦勇士大勝鋼鐵人21分 邱大宗吞帶兵首敗

台灣職籃P. LEAGUE+衛冕軍台北富邦勇士今天迎戰高雄17直播鋼鐵人，靠著第2節狂轟40分，以及團隊戰力發揮，以115比94勝出，本季首勝開張。

尋求4連霸的富邦勇士昨天開幕戰對戰新北國王一役，單場26次失誤，也丟了首戰勝利，今天繼續在主場台北和平籃球館迎接來訪的鋼鐵人。鋼鐵人新賽季陣容大幅變動，除了自由球員林書豪轉戰新北國王外，休季期間還透過與桃園璞園領航猿交易，以周儀翔換來領航猿前鋒施晉堯及中鋒陳冠全。

至於勇士教頭許晉哲與鋼鐵人新主帥邱大宗之間例行賽首次正面交鋒，同樣備受關注。

富邦勇士開賽就由洋將辛特力（MichaelSingletary）、周桂羽與吳永盛在外線接力開火，勇士首節以25比23領先，而鋼鐵人則憑藉著禁區優勢，緊咬比分，包括外籍生丹尼爾與陳又瑋上演空中接力灌籃戲碼。

勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）次節開啟球隊一波11比0攻勢，鋼鐵人靠著洋將悟空（Gokul Natesan）上籃才止血，鋼鐵人次節三分線手感低迷，10投0中，反觀勇士持續多點開花，單節轟下40分，將比分拉開至65比39。

鋼鐵人靠著洋將班尼特（Anthony Bennett）第3節強打禁區，加上林郅為三分球連發，一度追成僅剩14分差，而勇士隊最後1分鐘連得8分，再度擴大領先優勢，帶著25分領先進入末節。

班尼特因第3節違反運動精神犯規，在鋼鐵人末節追分關鍵時刻又領到技術犯規，遭驅逐出場，勇士最終以21分差贏得勝利，本季首勝到手。

勇士此役登錄14名球員中，有13人得分，以洋將塞瑟夫此役進帳17分、5籃板表現最佳，謝宗融則斬獲個人在PLG新高的16分。鋼鐵人班尼特拿下23分、12籃板，悟空貢獻21分、6助攻。

另外，勇士啦啦隊日前在臉書宣布，最甜外援即將降臨主場，雖然官方還未公布人選，但韓職樂天巨人啦啦隊成員李晧禎近日已抵台，並在個人Instagram分享印有李晧禎的勇士球衣照片，而她今天以球迷身分在場邊觀戰，也成為場外最大「嬌」點。