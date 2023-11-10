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PLG／上周還參加大會獅 攻城獅宣布伯朗戰力考量離隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
攻城獅宣布洋將伯朗因戰力考量離隊。圖／新竹攻城獅提供
攻城獅宣布洋將伯朗因戰力考量離隊。圖／新竹攻城獅提供

PLG新賽季將在明天於和平籃球館開打，不過直到下周才將出賽的新竹攻城獅在今天宣布，陣中洋將伯朗（Taylor Braun）因為戰力考量將於近期離隊，而新洋將也會在下周正式到位。

上賽季戰績墊底的攻城獅，今年休賽季在戰力上大幅補強，不僅本土陣容有明顯提升，連洋將配置上都有很大的改變，除了歸化中鋒阿提諾沿用外，另外找來克拉、歐獅傅與伯朗助陣，期盼打造出與過去截然不同的球風，不過在聯盟今天公布的新賽季註冊名單中，最終卻不見上周還隨隊參與季前大會獅活動的伯朗身影。

而攻城獅球團也隨即發出聲明表示，「攻城獅球團因戰力考量，今天正式宣布註銷伯朗，並將於近期離隊，新洋將預計於下周正式到位。」

攻城獅 阿提諾

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