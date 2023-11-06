PLG／性騷風雲壓垮黑人陳建州 當年一手催生如今傳出完全切割

於2020年由「黑人」陳建州一手創立的P聯盟，當初為國內籃壇投入一股新生力量，由他個人募資超過5000萬元加上4支球團籌組「台灣職業籃球發展公司」擔任經營者角色，重新開始打造全新台灣職業籃球舞台，如今P聯盟第四球季即將開打之際，於今天官方正式宣布改成為協會制，傳出陳建州已出脫手中全部持股，表示他正式與P聯盟切斷關係。

依商業登記資料當初設立以及第二年加入兩支新球隊，「台灣職業籃球發展公司」總計600萬股，陳建州占150萬股，其他六隊各占50萬股，合計300萬，另有一位監察人占150萬股。前三季經營模式，均是由陳建州擔任執行長，負責聯盟決策事務，不過，由於今年發大牙爆料陳建州過去有性騷情事，並進入司法程序，為顧及P聯盟形象，陳建州卸下執行長，但仍居最大股東，保有最大公司權力。

沒想到，臨時暫任代理執行長的周崇偉，在接任不久之後也發生對啦啦隊不雅舉動，後來也迫於外界壓力去職，聯盟陷入空窗；再加上籃壇爆發球員打假球及涉賭風暴，六支球隊也想趁此一時機進行改革，日前宣布由璞園建設(桃園領航猿)李忠恕擔任董事長及執行長。

如今有鑑於T1聯盟採取協會制的經營模式，P聯盟也決定從公司制改為協會制，也就是六隊共同決策的模式，陳建州傳出出脫手中全部持股給聯盟，這也代表他與P聯盟無任何關係，由張嗣漢擔任會長的新經營模式來臨。