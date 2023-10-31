籃球／簽賭延燒 另3至5名籃壇人員疑涉案

台灣籃壇醜聞不斷，除ＳＢＬ球員吳季穎涉打假球、職籃T1聯盟羅振峰坦承簽賭ＳＢＬ球賽外，昨天再傳有其他球員賽前聯繫組頭下注，連教練、外籍洋將和防護員都涉案，另有指裁判經營非法賭盤。據了解，檢警約談吳季穎時，清查手機發現疑另有三至五名籃壇相關人員可能涉案，全案已由高檢署統籌，交士林地檢署指揮偵辦。

中華籃球協會決定明天召開緊急會議，邀國內籃球三大聯盟ＰＬＧ、T1和ＳＢＬ代表，討論如何防堵假球及賭博影響籃壇。

籃壇風暴如雪球愈滾愈大，ＳＢＬ前球星吳季穎涉打假球及簽賭，士林地檢署日前約談，認為他涉犯詐欺、賭博、運動彩券發行條例等罪嫌，以廿五萬元交保；羅振峰案以他字案偵辦中，正釐清是否與吳案相關，未料昨天又傳有更多人可能涉案，檢方表示，「該辦就會辦」。

據了解，吳季穎到案時，只承認賭博，檢警透過他的手機和談話聊天，懷疑另有三至五人可能涉案；目前檢警以清查金流為重點，鎖定主要目標是九州娛樂網站。

國內籃球近三年蓬勃發展，職籃ＰＬＧ二○二○年創立，隔年T1聯盟成立，籃壇曾出現三聯盟、十七支隊伍盛況，兩大聯盟更先後有ＮＢＡ巨星等級的「魔獸」霍華德和「哈佛小子」林書豪加盟，更增添話題和人氣。

不料新賽季展開前爆出「假球」風暴，吳季穎十八日遭約談交保後，籃協當晚就開會決定，註銷吳季穎註冊，未來籃協所屬球團和各聯盟不得錄用。

吳季穎案牽扯「Ｌ姓」球員，T1台啤永豐雲豹隊要求隊職員簽下切結書，違反條文立刻解約，羅振峰廿三日向球隊坦承，去年曾投注ＳＢＬ裕隆隊賽事，球團隨即解約。

T1廿四日表示，基於防治非法博弈之零容忍政策，聯盟將召開重大事件決策委員會，針對羅振峰事件進行調查，籃協也表示將召開紀律委員會，涉賭球員比照吳季穎模式，會以最高標準處理。

但還沒召開重大事件決策委員會，昨天再爆出還有其他球員、防護員甚至教練涉賭，另有裁判經營非法球類賭盤；籃協發出公告，已與刑事局建立聯繫管道，全力配合並提供資料，密切掌握情資，不限於球員，只要有籃球界人士涉賭或是打假球，一定會召開紀律委員會「清理門戶」，將涉賭人員逐出籃球圈。

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