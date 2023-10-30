籃球／外傳不只羅振峰涉賭還有數球員 士檢：一併查明
台灣籃壇接連爆發涉嫌打假球及涉賭案件，除了球員吳季穎、羅振峰外，據傳還有多位球員涉案。士林地檢署今天表示，「該辦會辦」，即只要與本案有關，均會一併釐清查明。
曾效力於裕隆納智捷的前超級籃球聯賽（SBL）球員吳季穎遭爆涉嫌打假球、網路簽賭自家球隊輸贏，士林地檢署傳喚後，依違反賭博、詐欺、運動彩券發行條例等罪嫌，諭令新台幣25萬元交保並限制住居；曾效力於T1職業籃球聯盟台啤永豐雲豹的羅振峰，則是主動坦承簽賭SBL後，遭到球團開除及聯盟永不錄用的懲處。
自由電子報今天指出，檢警掌握涉案簽賭平台，且相關簡訊對話及情資顯示，不少球員於賽前曾聯繫組頭下注，連外籍洋將、運動防護員及教練也涉案。
對此，士林地檢署指出，檢察官秉持勿枉勿縱態度，持續深入調查，而有關媒體報導其他球員等是否涉案及相關涉案情節，檢察官均會一併釐清查明，依法處理。
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