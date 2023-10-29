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T1聯盟／阿巴西22分 特攻跨季主場18連勝

聯合報／ 記者劉肇育／新北報導
T1聯盟開幕戰，阿巴西攻下全隊最高22分。記者葉信菉／攝影
T1聯盟開幕戰，阿巴西攻下全隊最高22分。記者葉信菉／攝影

T1聯盟開幕戰昨天在新莊體育館登場，由將挑戰2連霸的地主新北中信特攻隊與台南台鋼獵鷹隊上演上季冠軍賽對戰戲碼，賽前領取冠軍戒指的中信特攻雖然在上半場打完還一度落後，不過第三節在三位亞運國手阿巴西、謝亞軒、曾文鼎合計砍進5顆三分球下，最終以106：92擊敗獵鷹，收下跨季例行賽主場18連勝。

特攻在昨天賽前舉行冠軍戒指頒獎儀式，包括已經轉戰獵鷹的金恩也短暫「歸隊」領取戒指，隊長林韋翰也喊話，接下來希望能拿下第二座、第三座冠軍，甚至是將10根手指都戴滿冠軍戒。

不過昨天來訪的獵鷹在上半場也打出強勢表現，尤其是雙洋將金恩與德古拉一內一外的連線讓特攻防不勝防，但第三節特攻在三名亞運國手領軍下找回擅長的快速攻守轉換節奏，單節打出29：15攻勢奠定勝基，不僅收下例行賽跨季主場18連勝，例行賽加季後賽對戰獵鷹更已拿下17連勝。

特攻昨天共5人得分上雙，其中以阿巴西拿下22分表現最佳，至於新加入的黃泓瀚雖然僅上場11分鐘，但就有7分且成功防守獵鷹洋將金恩的好表現；總教練李逸驊表示，今年特攻板凳深度也比上季更好，儘管這將會考驗教練對於球員的熟悉度，但陣容變化性確實也比過去要來得更多元。

至於輸球的獵鷹雖然休賽季在本土陣容再度大幅補強，昨天新援蘇奕晉也有7分、6籃板、3助攻演出，但僅有雙洋將德古拉、金恩得分上雙，另名登錄的洋將阿修羅則一分未得；總教練劉孟竹直言，阿修羅在從NBL歸隊後不僅暴增20公斤還受傷，加上布拉也有傷，將繼續尋找洋將人選。

金恩 戒指 中信

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