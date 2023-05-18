籃球／亞運中華男籃名單出爐 劉錚、陳盈駿、林庭謙領軍

中華民國籃球協會今天公布杭州亞運男、女籃培訓隊球員名單，中華男籃隊由劉錚、陳盈駿、林庭謙3大旅外球星領銜，搭配國內各職籃聯盟球隊好手以及歸化球員組隊；中華女籃隊由WSBL國泰人壽總教練鄭慧芸領軍，球員由WSBL四隊優秀球員及3位旅外球員陳晏宇、張綺芳、吳侑萱共同組成，女籃隊預定6月1日開訓、男籃隊預定6月15日開訓。

男籃隊教練團經過桑茂森總教練徵詢國內SBL超級籃球聯賽、PLG與T1兩職籃聯盟以及UBA大專籃球聯賽各隊符合資格之教練後，由UBA輔仁大學教練楊哲宜、SBL台銀隊教練陳國維、PLG台北富邦勇士教練吳永仁出任培訓隊教練；18位培訓球員中，CBA旅外球星劉錚、陳盈駿、林庭謙將再次披上國家隊戰袍，搭配目前兩職籃聯盟各隊好手，兩位歸化球員阿提諾與戴維斯也納入培訓隊參與集訓。

籃協表示，阿巴西與歸化球員阿提諾都取得本土球員身分，為避免2014年仁川亞運當時戴維斯因居住年限未滿無法參賽的憾事再度發生，已委請中華奧會向亞運組委會針對兩位球員的參賽資格進行確認中，而戴維斯也表達再次為中華隊效力的意願，特別將他列入培訓名單，傳承經驗給國內本土球員。

中華男籃隊預計6月15日起在新北市新店晧宇國際展開集訓，7月安排前往日本進行移地訓練並與日本國家隊進行交流賽，8月代表中華藍隊參加第42屆威廉瓊斯盃男子組賽事，9月23日至10月8日參加第19屆杭州亞運會。

中華女籃隊教練團經鄭慧芸總教練徵詢目前WSBL球隊、UBA大專聯賽及旅外教練中產生，由三位教練林紀妏、UBA佛光大學教練楊淑淨及WSBL台電教練陳萓峰加入亞運教練團隊；18位培訓球員由本屆WSBL超級籃球聯賽參賽4隊優秀球員以及旅外球員陳晏宇、張綺芳、吳侑萱，名單中林蝶、彭曉彤、羅蘋、卓敬4位將先參加世大運培訓，待世大運比賽結束返台後加入亞運隊訓練。

中華女籃隊預計6月1日起假新北市淡水國泰女籃體育館開訓，6月26日至7月2日赴澳洲參加2023年亞洲盃女籃賽，8月代表中華藍隊參加第42屆威廉瓊斯盃女子組賽事，9月23日至10月8日參加第19屆杭州亞運會。

中華男籃培訓隊名單

總教練：桑茂森 教練：楊哲宜、陳國維、吳永仁 體能教練：黃冠為 防護員：吳崇豪、陳威志 情蒐員：林煒晧 18位培訓球員：陳盈駿、林庭謙、劉錚、陳冠全、曾祥鈞、李愷諺、盧峻翔、阿巴西、曾文鼎、林韋翰、李德威、周桂羽、謝亞軒、周伯勳、戴維斯、李啓瑋、胡瓏貿、阿提諾

中華女籃培訓隊名單