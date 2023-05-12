T1聯盟／謝亞軒喊話打給劉孟竹看 林秉聖要替哥哥復仇

T1聯盟總冠軍賽將在明天點燃戰火，將由新北中信特攻與台南台鋼獵鷹正面交鋒，而兩隊這次爭冠也是話題不斷，其中特攻射手謝亞軒就將對決他前一次打（UBA）冠軍賽時還擔任他教練的獵鷹總教練劉孟竹，讓謝亞軒也直言要拿出最好表現，讓他的大學教練劉孟竹看看他帶過的選手是如此優秀。

過去曾攜手幫助健行科大拿下UBA冠軍的劉孟竹與謝亞軒師徒，今年將在T1聯盟冠軍賽場上交鋒，在今天談到將與恩師劉孟竹對決時，謝亞軒說：「很恭喜教練，我們要在冠軍賽碰面了，但我希望自己拿出最好表現，讓他看看自己帶過的球員是如此優秀。」

對於謝亞軒的陣前喊話，劉孟竹則是笑回：「他之前打我們都打得特別好時，就曾對媒體說過是想要引起我的注意，但我想告訴他真的不用刻意在我面前表現了，因為我已經知道他的能力。」