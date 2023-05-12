T1聯盟／謝亞軒喊話打給劉孟竹看 林秉聖要替哥哥復仇
T1聯盟總冠軍賽將在明天點燃戰火，將由新北中信特攻與台南台鋼獵鷹正面交鋒，而兩隊這次爭冠也是話題不斷，其中特攻射手謝亞軒就將對決他前一次打（UBA）冠軍賽時還擔任他教練的獵鷹總教練劉孟竹，讓謝亞軒也直言要拿出最好表現，讓他的大學教練劉孟竹看看他帶過的選手是如此優秀。
過去曾攜手幫助健行科大拿下UBA冠軍的劉孟竹與謝亞軒師徒，今年將在T1聯盟冠軍賽場上交鋒，在今天談到將與恩師劉孟竹對決時，謝亞軒說：「很恭喜教練，我們要在冠軍賽碰面了，但我希望自己拿出最好表現，讓他看看自己帶過的球員是如此優秀。」
對於謝亞軒的陣前喊話，劉孟竹則是笑回：「他之前打我們都打得特別好時，就曾對媒體說過是想要引起我的注意，但我想告訴他真的不用刻意在我面前表現了，因為我已經知道他的能力。」
至於獵鷹在季後賽首輪以3：2淘汰了衛冕軍海神，也讓特攻林秉聖無緣在冠軍賽與效力海神的哥哥林任鴻上演兄弟爭冠戲碼，對此，林秉聖也透露哥哥林任鴻明天將會到場觀賽，「他說他沒有贏的就交給我，他明天也會來看看我如何對付他們。」
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