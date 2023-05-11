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WSBL／林育庭24分領軍 國泰冠軍戰退台元搶頭香

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國泰黃鈴娟（左）和台元吳盈潔在地上爭球。記者蘇健忠／攝影
國泰黃鈴娟（左）和台元吳盈潔在地上爭球。記者蘇健忠／攝影

第18屆WSBL冠軍戰今天登場，衛冕軍國泰人壽和台元女籃近4季3度爭金盃，首戰國泰雖一度落後，在「小丁」林育庭24分領軍下仍要回領先，最終以82：69搶下系列賽首勝。

去年WSBL季後賽遇新冠肺炎疫情取消，直接以例行賽名次作為最終排名，由國泰完成特別連霸，今年兩軍在改成5戰3勝制的冠軍戰再碰頭。開賽國泰就打出9：2強攻，台元後衛彭曉彤「3分打」回應，但國泰有林育庭單節9分，節末換陳薇安外線加上快攻取分，個人連拿5分助國泰首節取得28：21領先。

台元第二節先是林文佑連罰帶投連拿4分，林蝶再連2波籃下打進，一波8：0攻勢反超比分，但林育庭連得7分助國泰再取回領先，陳鈺君籃下、黃鈴娟外線也有貢獻，國泰32：31落後下回敬10：0猛攻；台元雖有吳盈潔讀秒階段投進外線，黃鈴娟也馬上回敬，半場打完國泰仍握有51：42優勢。

上半場就攻下16分的林育庭，第三節連罰帶投再拿4分，加上台元單節僅拿13分，三節打完國泰領先擴大到68：55。第四節第一個進球又是林育庭的外線，台元前3分鐘又只有吳盈潔罰球線上拿1分，國泰領先擴大到72：56，儘管台元靠罰球線取分打出10：4攻勢，差距仍維持在兩位數，最終國泰就以ＸＸ搶下首勝。

國泰共有4人得分兩位數，林育庭攻下全場最高24分、陳薇安16分、鄭伊秀14分，黃鈴娟13分；台元以林蝶17分最高，吳盈潔16分次之。

系列賽第2戰將於13日（周六）下午3點舉行，第3戰14日（周日）下午3點登場，若有第4戰和第5戰將於下周末舉行。

國泰陳薇安上籃取分。記者蘇健忠／攝影
國泰陳薇安上籃取分。記者蘇健忠／攝影
台元彭曉彤切入禁區。記者蘇健忠／攝影
台元彭曉彤切入禁區。記者蘇健忠／攝影
國泰林育庭上半場就攻下16分。記者蘇健忠／攝影
國泰林育庭上半場就攻下16分。記者蘇健忠／攝影
國泰林育庭（左）強攻籃下。記者蘇健忠／攝影
國泰林育庭（左）強攻籃下。記者蘇健忠／攝影

林蝶 WSBL 彭曉彤

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