T1聯盟／獵鷹 搶到冠軍戰門票

T1聯盟第二年爭冠組合昨天出爐，上季「爐主」台南台鋼獵鷹昨在「拉拉山三塔」布拉、德古拉和阿修羅聯手轟下69分，加上新秀韓杰諭扮演奇兵，驟死戰以105：99力退衛冕軍高雄全家海神，勇闖總冠軍戰，周六將和新北中信特攻展開總冠軍系列賽。

不同於特攻只花3戰就橫掃台中太陽，例行賽排名第2的獵鷹和衛冕軍海神進行到決勝第5戰，昨更多次互換領先，海神上半場最多領先達12分，獵鷹第三節雖在韓杰諭單節11分發揮下逆轉，但第四節海神也有新秀邱子軒單節7分回應，上季總冠軍賽MVP胡瓏貿連拿5分下更將差距縮小到97：99。

決勝關頭獵鷹洋將阿修羅發揮，連打進2球，加上海神外援波捍能讀秒階段籃下「放槍」，海神錯失追分機會，讓獵鷹驚濤駭浪中守護下主場勝利。

7戰4勝的總冠軍賽周六登場，主場設置「2-2-1-1-1」，例行賽龍頭特攻擁有主場優勢。