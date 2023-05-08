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T1聯盟／總冠軍賽全新組合 特攻、獵鷹周六開戰
T1聯盟第二年的總冠軍賽組合今天出爐，上季戰績墊底的台南台鋼獵鷹驟死戰以105：99力退衛冕軍高雄全家海神，勇闖總冠軍戰，周六開始將和新北中信特攻展開7戰4勝制的總冠軍賽。
延續上季賽制，T1聯盟季後賽共三輪，例行賽第5和第4名先進行季後挑戰賽，今年第5名的台中太陽上演「下剋上」戲碼，連勝2場淘汰台啤英熊，和例行賽龍頭特攻4強對決；例行賽第2的獵鷹和第3的海神爭另張冠軍賽門票。
例行賽打下主場全勝紀錄的特攻，季後賽維持高勝率，對上太陽不但直落3就出線，勝分更從27分起跳，較晚開打的系列賽反而早一天結束。
今天獵鷹和海神進行決勝第5戰，獵鷹在「拉拉山」三塔聯手攻下69分領軍下壓下海神，勇闖總冠軍賽，周六開始和特攻上演「南北大戰」。
總冠軍賽採7戰4勝制，主場設置「2-2-1-1-1」，周六由特攻先作東，下周一新莊體育館進行第2戰，之後休兵4天，下周五移師獵鷹主場嘉藥大學紹宗體育館，若進行到第7戰將在28日舉行。
T1聯盟上季由海神和太陽爭冠，本季改由特攻出戰獵鷹，確定產生新科冠軍，其中上季海神後衛李漢昇本季轉戰獵鷹，成為唯一有機會連兩年T1聯盟奪冠的球員。
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