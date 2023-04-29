PLG／卡拉曼飆36分、20籃板 夢想家背水一戰退富邦勇士

仍在為季後賽席次努力的台新夢想家隊，今天在主場迎戰台北富邦勇士隊，在背負著不能輸的壓力下，夢想家靠著洋將卡拉曼（Ilkan Karaman）全場豪取36分、20籃板，最終就以107：89輕取為季後賽練兵的富邦勇士，繼續保有爭奪季後賽席次的機會。

夢想家在今天賽前以15勝21敗與同戰績的鋼鐵人隊分列戰績榜第4、5名，但與第3名的領航猿間還有3場勝差，假使夢想家今天不敵富邦勇士，不僅戰績將遭到鋼鐵人超車，還可能讓領航猿在明天就搶下第3張季後賽門票。

在背負著不能輸的壓力下，夢想家今天面對林志傑、張宗憲、蔡文誠3名主力缺陣的富邦勇士，上半場還無法拉開比數，僅取得3分領先，不過易籃後夢想家火力全開，錢肯尼、林俊吉、李德威接連在三分線上開砲，洋將卡拉曼更是單節猛轟11分外帶7籃板。

不僅在進攻端有所斬獲，夢想家在下半場也在防守端成功壓制對手，讓富邦勇士連續兩節得分都不到20分，最終夢想家也以18分差距繼續保住爭奪季後賽門票的生機。

對於今天猛轟36分、20籃板，幫助夢想家搶下關鍵一勝，卡拉曼賽後也強調，球隊為了這禮拜的關鍵戰役做了很多的準備，不過今天取勝還不夠，明天與領航猿之戰更是要全力搶勝。

夢想家在今天勝出後，將以半場勝差領先鋼鐵人，與領航猿間的勝差則是縮小到2.5場，在賽季仍有3場比賽的情況下，還有機會搶下季後賽第三種子。