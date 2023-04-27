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T1聯盟／太陽洋將萊斯狂轟46分 三分彈「絕殺」淘汰英熊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽洋將萊斯狂轟46分，包括「絕殺」三分彈，助隊擊敗英熊。圖／T1聯盟提供
太陽洋將萊斯狂轟46分，包括「絕殺」三分彈，助隊擊敗英熊。圖／T1聯盟提供

前一場演出落後28分驚天逆轉的台中太陽，今天洋將萊斯轟下46分，包括壓哨出手的逆轉三分彈領軍下，以120：118「絕殺」主場的台啤英熊，2連勝晉級T1聯盟第二年的最後4強，且是「下剋上」淘汰例行賽排名第4的英熊。

例行賽排名第5的太陽，首節萊斯三分球6投3中就飆進14分，英熊有蔣淯安單節13分分庭抗禮，首節仍以29：32緊追太陽。第二節萊斯單節再轟15分，搭配另名洋將莫爾特里7分，半場以60：55領先英熊。

第三節1分28秒黃聰翰飆進外線後追到85：86，李啟瑋讀秒階段更是先快攻放進追平球，最後再完成壓哨補籃，讓英熊反以91：89進入第四節。

決勝節雙方打得拉鋸，今天回到先發的太陽後衛丁聖儒連進2球助隊取得2分領先，英熊有蔣淯安和黃聰翰本土發揮，洋將瓊斯單節更有13分演出，讓英熊仍有晉級機會；萊斯最後30秒投進中距離後太陽以114：112領先，最後20秒黃聰翰飆進逆轉三分彈，太陽蘇奕晉最後4.7秒籃下又補進致勝球，英熊1.9秒李啟瑋再投進打板三分彈，但萊斯再扮演英雄，他接獲邊線傳球後在英熊防守下出手，皮球畫過天際後破網，讓太陽最終取得勝利。

三分球11投6中的萊斯除46分還有5籃板、6助攻、4抄截，莫爾特里20分、15籃板，丁聖儒和蘇奕晉各有19分和18分；英熊洋將瓊斯攻下33分、13籃板、8助攻，蔣淯安29分，黃聰翰和李啟瑋各有14分和10分，但遭「絕殺」，只能黯然離場。

太陽取得挑戰龍頭新北中信特攻的資格，5月1日開始進行5戰3勝制的系列賽；原本主場配置是「221」，因特攻場地協調關係，此系列將是每場比賽互換主場。

太陽洋將萊斯狂轟46分，包括「絕殺」三分彈，助隊擊敗英熊。圖／T1聯盟提供
太陽洋將萊斯狂轟46分，包括「絕殺」三分彈，助隊擊敗英熊。圖／T1聯盟提供

台中太陽 台啤英熊

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