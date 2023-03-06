HBL／決賽震撼彈！ 張聿嵐膝傷無緣最後兩戰

111學年HBL最終決賽將在本周末台北小巨蛋登場，但陽明高中指標戰將張聿嵐確定因左膝傷勢缺席高中生涯最後2場球，教練李台英坦言對戰力當然是極大損失，但成績是其次，張聿嵐的健康和未來性優先。

張聿嵐國中帶著JHBL女甲級MVP畢業，進入陽明持續進化，高一獲得新人后，去年暑假率U18亞青女籃搶下U19世青賽門票的張聿嵐，10月的U17 3對3亞洲盃再打下季軍、拿下U18 3對3世界盃資格，今年8強賽更有過19分、14籃板、11抄截、8助攻的「準大四喜」驚人演出，但2月15日18歲生日當天傷到左膝，後續8強賽沒再上陣。

陽明今天舉辦決賽前校園活動，教練李台英透露，張聿嵐膝蓋有積水狀況，醫生評估後雖能上陣，但上場時間受限，多方考量下決定讓張聿嵐好好休息，預計決賽後將動刀。

「心情是很糾結，但沒辦法。」李台英無奈說，去年決賽是後場大將江子柔手掌骨裂無法上陣，今年換張聿嵐缺席，消息一出不止子弟兵們哭慘，自己心情也十分複雜，「連續兩年有主力不能上場，成績是其次，但最後兩場不能上場，留下些遺憾。」

上月受傷後就沒再訓練的張聿嵐透露，本月1日做完核磁共振，隔天報告結果出爐就知道決賽可能無法上陣，「當下比較難過，後來有調整回來，重新振作起來。」缺席HBL生涯最後2戰，她坦言可惜，但也正向說，會在板凳席為所有隊友大聲加油。

「我和她們說，沒人是順利的，勇敢一點，不要怕。」高中後有旅美計畫的張聿嵐說，現在就是好好養傷，希望盡快動刀，不要耽誤後面行程。

和張聿嵐聯手3年的江子柔，去年因手傷缺席決賽，李台英透露江子柔得知張聿嵐狀況後「哭得比去年自己受傷更慘」，但她也調整好心情，「聿嵐叫我扛起來，帶著學妹，我回當然會扛！」

最後兩戰雖少了最佳拍檔，江子柔強調，好好調整，球隊仍有機會爭取隊史首冠。

陽明周六將和北一女中對決，挑戰4連霸的淡水商工和南山高中爭另張冠軍戰門票。